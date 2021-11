Il latte di mandorla, che seppur chiamato latte è in realtà una bevanda vegetale prodotta dalla spremitura delle mandorle, è un alimento molto apprezzato da chi segue una dieta che vuole escludere alimenti di origine animale.

E come se non bastasse differisce molto dal latte vero e proprio per composizione nutrizionale. Il latte di mandorla e quello vaccino sono entrambi energetici ed apportano lo stesso numero di calorie (50-65) ogni 100 ml.

Il latte di mandorla però non contiene nè lattosio nè colesterolo e contiene pochissimu zuccheri semplici ma tante fibre che facilitano la digestione.

Al contempo però il latte vaccino contiene più proteine che hanno un elevato valore nutrizionale e maggiori dosi di minerali (calcio, ferro, zinco) che contribuiscono alla salute delle ossa.

Latte di mandorla - Proprietà e benefici

- è considerato un alimento nutraceutico, ossia un alimento che non solo conferisce apporto energetico ma può apportare benefici all'organismo

- è privo di lattosio, può essere consumato dalle persone che ne sono intolleranti ed anche da coloro che preferiscono una alimentazione vegana o gluten-free

- ricco di vitamine (D, E e vitamine del gruppo B) e minerali (calcio, magnesio, fosforo, potassio)

- tiene a bada il livello di colesterolo

- mantiene la regolarità intestinale grazie all'elevata presenza di fibre

- controlla l'assorbimento degli zuccheri e quindi indirettamente la glicemia

- la bevanda di mandorla prodotta a livello industriale è addizionata anche di ferro e calcio e vitamine per renderlo un alimento ancora migliore dal punto di vista nutrizionale

- è ricco di acidi grassi omega 6, fondamentali per l'elasticità delle membrane cellulari; non bisogna però consumarlo in modo eccessivo perchè al contempo gli omega-6 sono molecole infiammatorie

- la presenza di grassi polinsaturi 'buoni' e di fibre lo rendono un alimento perfetto per chi soffre di iperglicemia o ipercolesterolemia