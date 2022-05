Cosa fare a Catania, gli eventi del week-end: Beer Catania, Carnevale di Misterbianco, Festival delle Istituzioni

1. Beer Catania - Da giovedì 26 maggio a domenica 29 maggio 2022 appuntamento a Villa Pacini con l'edizione 2022 di Beer Catania, il festival di sole birre artigianali più atteso del Sud Italia. Attesi tanti ospiti, tante novità e tante conferme.

2. Festival dell Istituzioni - Il Festival, organizzato dalla Scuola Superiore dell’Università di Catania in collaborazione con la Società editrice il Mulino e con il patrocinio di Rai per il Sociale, propone a un pubblico non specialista una serie di incontri, lezioni e dialoghi intorno all’idea di Istituzione, nelle sue molteplici declinazioni, a partire dalle sue trasformazioni e dall’impatto sul futuro della politica, dell’economia e della governance delle crisi.

3. Campagna “Oltre la pelle - La prevenzione al centro scende in piazza” - Catania ospiterà dal 26 al 28 maggio le iniziative della campagna “Oltre la pelle - La prevenzione al centro scende in piazza” per ricordare a tutti l'importanza della prevenzione del melanoma. In Via Vittorio Veneto e in altri punti della città i cittadini potranno trovare un allestimento temporaneo e la distribuzione di materiale informativo sulla prevenzione del melanoma, uno dei tumori cutanei più diffusi e aggressivi.

4. Presentazione dl libro 'Oggi è la mia festa' - Sabato 28 maggio 2022, a partire dalle ore 18.00, presso la Mondadori Bookstore di Piazza Roma a Catania, appuntamento con la presentazione del libro di Claudia Terranova dal titolo 'Oggi è la mia festa'. Converserà con l'autrice Mario Falcone. Ingresso libero.

5. Catania segreta e la macchina del tempo - Agrande richiesta riproponiamo un itinerario insolito che vi farà conoscere il cuore di Catania, come non avete mai fatto prima. Percorreremo il centro storico della città, addentrandoci in vicoli, cortili e siti archeologici segreti. Attraverseremo i quartieri più pittoreschi ed autentici di Catania, ricchi di storia e racconti, accompagnati dalla nostra guida turistica Vanessa Motta che ci mostrerà l’altra faccia del centro cittadino.

6. BeeLAB: “a cu cià cunti: intrecci e narrazioni” - Il nuovo ciclo di incontri si terrà dal 24 al 27 maggio dalle 10:00 alle 15:00 al Castello - ex carcere di Vizzini e proseguirà a cadenza mensile fino a luglio 2022. La partecipazione al laboratorio è gratuita, ma i posti sono limitati: per partecipare è necessario prenotarsi chiamando il numero 328 3369962 oppure tramite mail a beedini@officineculturali.net.

7. Spettacolo 'Decadenze' - Prodotto dalla Compagnia MezzAria, lo spettacolo - vincitore del Premio&Catania premia Catania 2020 indetto dal Teatro Stabile di Catania - andrà in scena sabato 28 (ore 21) e domenica 29 maggio (ore 18) al Piccolo Teatro della Città di Catania, nell’ambito della programmazione del Teatro della Città.

8. Cappella Bonajuto - Il gioiello bizantino nel cuore di Catania - Vi aspettiamo per una inedita visita dedicata al più importante gioiello bizantino nascosto nel centro cittadino, che ispirò un dipinto di Houel. Fra le più antiche testimonianze catanesi scampate a terremoti ed eruzioni, vi è questo piccolo gioiello nel quartiere della Civita, esempio d’architettura siciliana di tarda età bizantina.

9. L'ora della grotta di acqua vitale e sicilianata serale - Un meraviglioso tunnel di scorrimento lavico ci aspetta in territorio di Zafferana Etnea in Contrada Cassone in località “Acqua Vitale”. Trattasi di una delle tante grotte generatesi durante l’eruzione del 1792 e scoperta nel dopoguerra a seguito degli scavi per la costruzione della Strada provinciale 92.

10. 'Via dei Corti 2022' - Il festival Indipendente di Cinema Breve Via dei Corti torna per il settimo anno dal 26 al 29 maggio nel meraviglioso e suggestivo Parco Borsellino. La direzione organizzativa è pronta a presentare al pubblico gli ospiti, le proiezioni e gli incontri che arricchiranno il programma della manifestazione. La tematica di quest’anno sarà “Nuovo Orizzonti”, un punto di vista diverso, aperto, che ha lo scopo di andare oltre il classico e appannato modo di vedere le cose.

11. Cantine Aperte - DOMENICA 29 MAGGIO 2022 | 10.00-19.30 - Cantine Nicosia | Trecastagni, Via L. Capuana 65. Tour guidati in cantina e tra i filari di Monte Gorna, degustazioni vini bio e spumanti metodo classico, laboratorio 'sensoriale' in vigna, pranzo in Osteria, masterclass, musica e tanto altro ancora.

12. La domenica dei bambini - Village edition - La Domenica dei bambini : Village Edition - Giorno 29 Maggio. Vi accoglieremo in una fantastica location con piscina, area food mega prato, resti archeologici e tanto altro.

13. Catania misteriosa by night e Pozzo di Gammazita - Il percorso si svilupperà tra monumenti e palazzi, dove si scopriranno misteri e leggende nella Catania notturna. Un tour che vi farà conoscere una Catania meno nota, un museo a cielo aperto in una città rinata come la Fenice. Scoprirete simboli religiosi, profani, massonici, alchemici ed esoterici.

14. Un balcone sul mare: dalla Timpa alla mitologica Akis - Sharing Sicily propone un percorso alla scoperta dell' incredibile fusione tra ambienti paesaggistici, naturalistici, storici e artistici della Riserva Naturale della Timpa, salendo tra tornanti e chiazzette super panoramiche, e della città regina del Barocco, Acireale.

15. Carnevale di Misterbianco - Week-end conclusivo del Carnevale di Misterbianco. Per consultare il programma della 'tre giorni' cliccare sul seguente link.