Cosa fare a Catania, gli eventi del week-end: Fiorella Mannoia e Nicola Piovani LIVE, Expo Art e Sicily Magic Fest

In questo week-end che precede il Ferragosto sono tanti gli appuntamenti da non perdere a Catania ed in provincia, soprattutto con la musica LIVE

Nonostante l'emergenza Covid-19 sembri non fermarsi in Sicilia, con tutte le precauzioni del caso, sarà possibile anche in questo week-end del 6-7-8 agosto 2021 poter stare all'aria aperta e partecipare ai diversi eventi che caratterizzano la città etnea e la sua provincia.

Nicola Piovani LIVE - Venerdì 6 agosto 2021 appuntamento all'Anfiteatro Falcone-Borsellino di Zafferana Etnea con il concerto del maestro Nicola Piovani. Inizio spettacolo ore 21.30.

RestArt Pedara - Estemporanea di Pittura - Gli artisti, guidati dalla professoressa Ketty Favazza docente di discipline artistiche, si approcceranno in tecnica libera nelle tre sere in cui saranno attori principali per le vie del corso Ara di Giove.

Esposizione permanente Sebastiao Salgado a Catania - Sarà possibile ammirare la fotografia di Sebastiao Salgado PORTRAIT - A BLIND WOMAN IN MALI presso il Mezzaparola Art Pub in via Landolina 23 a Catania.

Sicily Magic Fest 2021 - Torna il Sicily Magic Fest, il festival dell'illusionismo siciliano. Tre giorni di magia e stupore. Dal 6 all'8 agosto 2021 presso l'Istituto Ardizzone Gioeni di Catania.

Spettacolo 'Undiceximo' di Giorgio Montanini - The Comedy Club & Altra Scena presentano GIORGIO MONTANINI UNDICEXIMO. 08.08.21 | 21:00. QUBBA[r] (Catania).

Trekking "stregato" di San Lorenzo al rifugio 'Salto del cane' - Alla scoperta dell'antico cratere Salto del cane nel territorio di Pedara.Il percorso si snoderà sotto un bosco di castagni, dopo una piccola salita raggiungeremo un vecchio frutteto e il rifugio salto del cane.

Expo Art - EXPO ART seconda edizione propone opere d'arte contemporanee presso il chiostro di Palazzo Minoriti a Catania. un evento promosso dall'associazione POP KATANE con il patrocinio della città Metropolitana di Catania.

Ciminiere in jazz: Tony Arco Vulcanic trio feat. Antonio Faraò - Appuntamento il 6 agosto 2021 alle ore 21.00 alle Ciminiere di Catania con Tony Arco Vulcanic trio feat. Antonio Faraò. Antonio Faraò - pianoforte, Caterina Crucitti - basso, Tony Arco - batteria.

Visita alla Grotta di Sant'Agata e Pizza al Museo Vulcanologico - Se siete curiosi di conoscere meglio a “muntagna” e cosa sta accadendo a “Idda” non potrete mancare. Accompagnati da Rosario Calcagno (geologo e guida geonaturalistica) che ci spiegherà il periodo del ciclo eruttivo in corso, visiteremo la grotta di Sant’Agata detta anche “grotta lunga” luogo di interesse poiché nata in occasione dell’eruzione del primo miracolo del velo di Sant’Agata che minacciò Catania).

Fiorella Mannoia LIVE a Linguaglossa - Secondo appuntamento sabato 7 agosto con Fiorella Mannoia, ore 21.30. Torna in concerto con il suo “Padroni di niente tour” accompagnata dalla sua band interpreterà live i brani del suo ultimo album di inediti “Padroni di niente” e le canzoni più amate del suo repertorio. Ad accompagnare Fiorella sul palco durante il tour ci sono i musicisti: Diego Corradin alla batteria, Claudio Storniolo al pianoforte e alle tastiere, Luca Visigalli al basso, Max Rosati e Alessandro "DOC" De Crescenzo alle chitarre, e Carlo Di Francesco alle percussioni e alla direzione musicale di tutto lo spettacolo.

Mostra Fotografica "Il Salto. La Timpa immaginata" - Nella splendida cornice della Fortezza del Tocco, le foto di Enrico Coco ci racconteranno la Timpa, con una prospettiva personale e differente.La mostra è gratuita e si terrà dal 03/08 al 08/08, ogni giorno dalle h 16 alle h 19.

Villa Pennisi in musica 2021 - Nelle sapienti e sicure mani del Sestetto Stradivari, formato da prime parti dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, domenica 8 agosto ore 21, si inaugura la tredicesima edizione del Villa Pennisi in Musica che, dopo l’anteprima svolta nei luoghi più simbolici della città di Acireale, si sposta nell’incantevole cornice dei giardini di Villa Pennisi ed in particolare nella ReS (Resonant String shell), manufatto temporaneo in legno per l’amplificazione musicale costruito dagli studenti dell’Arch Lab 2021.

Lettura martogliana - SABATO 7 AGOSTO ORE 21:00 - CASTELLO URSINO. La Compagnia stabile De Curtis con "Lettura Martogliana" celebra Nino Martoglio in occasione del 100° anniversario della morte. Un percorso emozionante, a tratti divertente, che va oltre la semplice biografia, mirato a mettere in risalto gli aspetti più salienti del Martoglio uomo e artista attraverso le sue opere.

Monte Ilice sotto le stelle sulle tracce del Verga - Sharing Sicily propone una passeggiata naturalistica fuori dai circuiti turistici, dal crepuscolo alle stelle, che coinvolgerà il Monte Ilice, cono vulcanico inattivo sul versante sud-orientale dell’Etna, luogo immerso nella natura e conosciuto anche per lo struggente romanzo verghiano: Storia di una capinera.

2ª Licantrobike 2021 - Le statue di Catania - Venerdì 6 Agosto 2021 alle ore 20.00 non prendere impegni. Ritorna la Licantrobike (passeggiata in bicicletta al chiaro di luna) di FIAB Catania - MONTAinBIKE Sicilia A.S.D. Torna l’appuntamento culturale per le vie della Città di Catania. Questa volta torneremo ad occuparci delle statue di Catania, e lo faremo insieme a BCsicilia Associazione per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali.