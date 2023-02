La professionalità di un fotografo rende un evento indimenticabile

Ci sono occasioni che si desidera fissare nel tempo e nella memoria in maniera speciale, creando un’esperienza unica e irripetibile.

Che si tratti, per esempio, di un matrimonio, di un battesimo o di un diciottesimo, eventi di eccezionale importanza, i diretti interessati tengono particolarmente a organizzare una festa che sia indimenticabile, perfetta in ogni suo aspetto.

Per ottenere un risultato eccellente, è quindi necessario dedicare attenzione a ogni dettaglio.

Catering e location sono fondamentali, naturalmente, ma riveste molta importanza anche il fotografo.

Questa figura, infatti, è in grado di seguire lo svolgersi della celebrazione con discrezione e professionalità, riuscendo, grazie alle proprie abilità, a fissare in maniera indelebile i ricordi di una giornata speciale.

Un valido fotografo è in grado, non solo di scegliere la luce giusta e lo sfondo ideale per bilanciare ed esaltare l’immagine, ma è anche capace di cogliere gli attimi più significativi ed emozionanti.

Sicuramente, è sempre meglio rivolgersi a professionisti di comprovata esperienza, in grado di supportare gli sposi nell’organizzazione dell’evento, disperdendone ansie e dubbi.

Nell’ambito della fotografia, ci si può rivolgere a Rosario Spadaro, esperto nel seguire matrimoni, tanto da aggiudicarsi, per il secondo anno di fila, uno dei Wedding Awards, confermandosi come una delle migliori imprese di servizi per matrimoni in Italia.

Un premio dedicato a impegno e professionalità

I Wedding Awards, giunti alla loro 10ª edizione, sono dei premi indetti da Matrimonio.com, sito di riferimento per l’organizzazione di matrimoni (appartenente al gruppo TheKnot Worldwide), volti a riconoscere l’operato delle imprese del settore.

I premi, infatti, vengono assegnati sulla base delle più di 8 milioni di recensioni pubblicate sul sito dalle coppie, valutando qualità e professionalità dei servizi offerti.



Per questo motivo, tali riconoscimenti diventano, anche, una garanzia per coloro che si trovano ad organizzare il proprio matrimonio.

L’edizione dei Wedding Awards 2023 è stata particolare, in quanto arrivata dopo i due anni di fermo forzato dovuti alla pandemia; quest’anno la premiazione ha quindi voluto, oltre ad offrire un riconoscimento individuale, omaggiare tutti i professionisti e le imprese che hanno lavorato duramente per la ripresa del settore.

Tra questi, figura anche Rosario Spadaro.

Fotografia, quando la passione diventa un lavoro

Rosario Spadaro svolge il lavoro di fotografo con dedizione e passione, impegnandosi per rendere tangibili i ricordi di vari eventi importanti attraverso un approccio personale e creativo.

Abile a dare la giusta importanza a ogni occasione speciale, Rosario è specializzato nel seguire matrimoni, diciottesimi e battesimi.

Durante queste celebrazioni, ogni dettaglio, qualsiasi emozione, attimo ed espressione vengono colti e fissati in un ricordo senza tempo, che consente di rivivere le sensazioni uniche legate ad una giornata irripetibile.



Per approfondire il modo in cui Rosario svolge il suo lavoro, nonché il suo punto di vista e il metodo utilizzato, sono state fatte, direttamente a lui, alcune domande.

D: Catania è una delle città con più fotografi, eppure sei riuscito a distinguerti: a cosa pensi sia dovuto questo successo?

R: Penso che a Catania ci siano tanti fotografi molto più bravi di me, ma in questo lavoro non è la bravura a fare la differenza, bensì le emozioni.

Io stesso mi emoziono quando faccio uno scatto, che sia durante un matrimonio, un diciottesimo o un battesimo. Per prima cosa, la foto deve suscitare delle sensazioni a me, le stesse che, poi, riesco a trasmettere a chi le vede; per questo, non basta solo avere una buona macchina fotografica: in questo lavoro il cuore è lo strumento che utilizzo di più.

D: Lavori da solo?

R: Assolutamente no; il mio studio si avvale della collaborazione di grandi professionisti, tutti amanti della fotografia che, come me, hanno come priorità l’ascolto delle esigenze di chi sta davanti al nostro obiettivo.

Ogni membro del team ha un preciso compito e tutti i componenti del mio staff (grafici, fotografi e videomaker) partecipano periodicamente a corsi di aggiornamento e formazione; ciò consente loro di rimanere sempre aggiornati riguardo tutte le novità e le varie tecniche.

D: Quanti servizi fotografici fai in un anno e quanti ne riesci a gestire in un giorno?

R: Onestamente non saprei quantificare; non mi focalizzo mai sulla quantità, preferisco prestare attenzione alla qualità.

Sono anni, ormai, che ho deciso di gestire un solo servizio al giorno: in questo modo, posso dedicarmi completamente a chi mi da fiducia per primo (clienti che, in alcuni casi, hanno effettuato la propria prenotazione anche anni prima della data dell’evento).

Penso che chi opta per il mio studio fotografico lo sceglie per essere fotografato da me e, di conseguenza, merita tutte le attenzioni del caso. Al contrario, chi gestisce più servizi in un giorno non può che affidarsi alla "fortuna" di trovare un collega che non gli rovini il servizio, magari a discapito del cliente.

Le risposte hanno, sicuramente, soddisfatto alcune curiosità; se, però, si desiderano vedere, coi propri occhi, i lavori che realizza Rosario Spadaro, o se si vogliono ottenere ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito o la pagina Facebook.