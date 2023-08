Godersi la vita vista mare: ecco dove soggiornare ad Aci Trezza

Cosa serve per vivere la vacanza perfetta? Il luogo perfetto, tanto per cominciare.

Certo, perché per staccare dalla routine quotidiana e godersi un po’ di meritato riposto è necessario trovare non solo la destinazione perfetta, quella in cui ogni senso trova la sua pace, ma anche una struttura in grado di rendere quel soggiorno indimenticabile a 360°, offrendo comfort, svago, ottima cucina e la possibilità di godersi una spettacolare vista sul territorio circostante.

Ebbene, nel caso di Aci Trezza, il territorio circostante non può essere che la costa del Mar Ionio, poco più a nord di Catania. Per la precisione, quel tratto di mare in cui spuntano, come dita di un gigante, i Faraglioni delle Isole dei Ciclopi.

Una location riconosciuta in tutto il mondo

Una costa, questa, con una storia letteraria millenaria, in grado di ispirare autori come Omero e Giovanni Verga. Una costa che, anche grazie alle storie e alle leggende che ha ispirato, ha attratto e continua ancora oggi ad attirare, come il canto di una sirena, turisti provenienti da tutto il mondo.

E si sa, dove arriva un turista, serve un alloggio per farlo soggiornare, riposare, rifocillare e accogliere come si deve.

Per questo, diventa fondamentale, per il turista, la scelta del giusto hotel. Perché da questa decisione dipenderà buona parte della soddisfazione finale del viaggio.

Grand Hotel Faraglioni: un soggiorno che non dimenticherete

A rispondere a questa esigenza in modo eccellente è il Grand Hotel Faraglioni della famiglia Leonardi, un incantevole ed elegante 4 stelle, completamente ristrutturato, che ha riaperto i battenti nell’estate del 2021.

E proprio il Grand Hotel Faraglioni ci mostra cosa serve per rendere un soggiorno veramente indimenticabile.

Le camere: comfort e design per un relax vista mare

50 camere doppie, suddivise in Classic, Superior e Deluxe, tutte arredate con elementi di design contemporaneo e con vista, più o meno ampia e spettacolare, sulla suggestiva Riviera dei Ciclopi.

Dotate di ogni comfort e servizio, le camere del Grand Hotel Faraglioni rappresentano il luogo ideale in cui riposarsi dopo una giornata passata in spiaggia.

La cucina: lasciatevi tentare dalle prelibatezze locali

Non uno, ma ben due sono i ristoranti all’interno del Grand Hotel.

Il Faraglioni Restaurant , che a maggio è stato inserito fra i ristoranti consigliati dalla Guida Michelin come ristorante di pesce, accoglie i commensali in una sala dal design elegante, regalando una splendida vista sul mare e proponendo i piatti tradizionali della cucina mediterranea e locale, rivisitati in chiave gourmet.

Il Canto delle Sirene, invece, offre la cucina della tradizione siciliana con piatti semplici ma gustosi. I sapori e gli aromi del mare sapranno attirare, come sirene tentatrici, anche i palati più raffinati, regalando un’esperienza unica e indimenticabile.

Lo svago: piccole e grandi esperienze tutte da vivere

Diverse sono le occasioni di svago proposte dal Gran Hotel Faraglioni.

L’Itaca Bar, situato nella hall, accoglie ogni giorno della setttimana il cliente con piccole perle di pasticceria e rosticceria siciliana, sempre accompagnate dai migliori distillati internazionali. Da provare l’ottimo e veloce servizio di Light Lunch.

Un’alternativa al bar, perfetta per chi vuole godersi la brezza proveniente dal mare, è la Terrazza Lounge Itaca, il fiore all’occhiello del Grand Hotel Faraglioni, perché fronte mare e in grado di accogliere fino a 100 ospiti con occasionali eventi unici e il quotidiano aperitivo al tramonto proposto dall’American Bar.

Ultimo, ma non per importanza e apprezzamento, il Salsedine Beach Club, un solarium attrezzato con tutti i comfort, tra i quali comodi lettini, grandi ombrelloni e un beach bar. Qui ci si potrà lasciar cullare dal suono delle onde sorseggiando un drink o gustando un’ottima granita, con lo spettacolare scenario dei Faraglioni davanti agli occhi.

Gli eventi: una sala versatile, tecnologica e adatta a ogni occasione

La sala polifunzionale Polifemo, ampia e luminosa, può ospitare fino a 90 persone ed è dotata di strumentazioni tecnologiche, quali videoproiettore, schermo, flipchart, amplificazione bluetooth, microfoni e connessione WIFI ad alta velocità.

Questi elementi la rendono l’ambiente ideale nel quale poter organizzare diversi tipi di eventi, dai meeting di lavoro, fino a feste private e banchetti da re, sempre organizzati in maniera impeccabile e su misura dallo staff del Grand Hotel Faraglioni.

Lo staff: alta professionalità al servizio del cliente

L’esperienza al Grand Hotel Faraglioni non sarebbe ovviamente la stessa senza un team di persone altamente qualificate, in grado di far funzionare, come un perfetto meccanismo ben oliato, tutti i servizi che la struttura propone.

Meritano quindi un cenno i responsabili che, con il loro impegno quotidiano renderanno il vostro soggiorno veramente indimenticabile.

Salvatore Patanè – General Manager

– General Manager Simone Strano - Executive Chef

- Executive Chef Giuseppe Cusimano – Restaurant Manager

– Restaurant Manager Soila Panarello – Front Office Manager

– Front Office Manager Carlo Mangiù – Sales Manager

– Sales Manager Filippo Mangano – Sommelier

– Sommelier Tea Trovato – Governante

Insomma, il Grand Hotel Faraglioni offre una possibilità più unica che rara: quella di godersi la vita vista mare, serviti e riveriti, immersi in una location da sogno.

E vedrete che, alla fine, una vacanza così, non la dimenticherete facilmente.