Come si pone la Sicilia sul risparmio energetico

Negli ultimi tempi si parla sempre di più di risparmio energetico e anche la Sicilia ne ha fatto una sua priorità di realizzazione. L’isola più grande d’Italia da tempo sta promuovendo la transizione verso un modello di sviluppo sostenibile, allo scopo di sfruttare al meglio le grandi potenzialità che il proprio territorio offre e anche per offrire una risposta efficace alle molte sfide e necessità richieste per un adeguato sviluppo delle proprie risorse economiche e socioculturali.

L’importanza di una corretta riqualificazione energetica

La Sicilia ha ben compreso quanti vantaggi possa trarre da un’evoluzione green dell’energia, non solo in termini economici, ma anche logistici e sociali. Basti pensare che questa regione è ricca di beni culturali, che rappresentano una risorsa inestimabile per il suo patrimonio storico, artistico e architettonico. Tuttavia, questi beni richiedono anche interventi atti a ridurre i consumi, le spese e le emissioni di CO2. Per questo motivo, la Regione Siciliana ha avviato un piano di investimenti per sostenere la costituzione di comunità energetiche rinnovabili e solidali, che hanno lo scopo di promuovere la produzione e la condivisione di energia da fonti pulite tra i cittadini e gli enti pubblici. Questo progetto permette di valorizzare il patrimonio culturale siciliano, migliorando al tempo stesso l’efficienza energetica e la qualità della vita delle comunità locali.

Inoltre, è un territorio privilegiato dal punto di vista delle risorse naturali, che favoriscono lo sviluppo delle energie rinnovabili, in particolare il fotovoltaico e l’eolico che sono una soluzione fondamentale per contrastare i cambiamenti climatici e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. La Regione Siciliana ha quindi stanziato 50 milioni di euro di finanziamenti per incentivare le imprese a realizzare progetti di risparmio energetico e riduzione delle emissioni, attraverso l’adozione di tecnologie avanzate e sistemi intelligenti di gestione dell’energia.

Non bisogna infine tralasciare che il territorio siciliano risente della condizione di isola e della scarsa integrazione con la rete nazionale. La Sicilia ha infatti una capacità di interconnessione limitata, che la espone a rischi di black-out o crisi energetiche. Per questo motivo, è necessario potenziare le infrastrutture di trasmissione e distribuzione dell’energia.

La sostenibilità energetica coinvolge tutti: pubblico e privato

Queste sono solo alcune delle questioni che riguardano il risparmio energetico in Sicilia. Si tratta chiaramente di una sfida che richiede il coinvolgimento di tutti gli attori: istituzioni, imprese, cittadini e operatori del settore.

Da oltre 20 anni esiste ad Acireale un’azienda che ha compreso appieno l’importanza di sviluppare le tecnologie energetiche sul territorio siciliano: Innovasol Srl. Nata dalla fusione della storica RL Impianti, questa realtà siciliana è specializzata in energia rinnovabile e soluzioni energetiche personalizzate. Operando in varie aree dell’isola (catanese, messinese, siracusano), ha già raggiunto numeri davvero ragguardevoli: più di 20000 impianti installati e 800 clienti soddisfatti a cui sono state proposte soluzioni adatte a rendere qualsiasi edificio 100% ecosostenibile. Non bisogna inoltre trascurare che con Innovasol Srl si avrà la certezza di lavorare con installatori non solo altamente qualificati e preparati, ma anche certificati Tesla, Daikin, LG, Solaredge, ZCS e Unical, Bosch, Aermec sono solo alcuni dei tanti top brand con cui l’azienda di Acireale lavora per la realizzazione di impianti fotovoltaici, di climatizzazione, solari termici e di riscaldamento. La qualità dei materiali usati garantisce una durata e pluridecennale, tant’è che ogni installazione, ad esempio di impianti fotovoltaici conservano la propria efficienza anche oltre 25 anni.

Eccellenza non solo nella tecnologia, ma anche nei servizi.

L’obiettivo di Innovasol Srl è di unire tecnologia ed ecosostenibilità per un servizio all’avanguardia e a basso impatto ambientale. L’azienda favorisce il risparmio energetico e la tutela dell’ambiente, a vantaggio dei clienti e del territorio. I suoi consulenti sono quindi disponibili a rispondere a ogni domanda e dubbio che si possa avere sulle varie soluzioni realizzabili a casa propria, ad esempio. Per dimostrare la propria disponibilità ad offrire un servizio completo ed altamente performante, il team di Innovasol è anche pronto a fare un sopralluogo gratuito e presentare un preventivo personalizzato e conveniente. Inoltre, è ben informato sulle diverse agevolazioni fiscali (Superbonus 110%, Ecobonus 50% e 65%, Conto Termico, Ristrutturazioni edilizie…) che possono rendere questo un periodo molto vantaggioso per l’installazione di nuovi impianti.

