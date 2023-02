Percorso di studi: perché frequentare l’Università è un investimento per il futuro

Durante il proprio percorso scolastico, gli studenti si trovano a dover affrontare delle scelte estremamente importanti per la propria vita, tra cui la decisione di proseguire o meno gli studi, frequentando l'Università.

Sicuramente prepararsi per conseguire una laurea richiede impiego di tempo, impegno e determinazione, ma rappresenta anche e soprattutto un investimento per il proprio futuro.

Ovviamente, il beneficio più evidente è l’acquisizione di competenze specifiche; approfondire le conoscenze utili al lavoro che si vorrebbe fare è, infatti, un vantaggio sia per specializzarsi nell’ambito, ed essere maggiormente competitivi, sia per accedere a posizioni lavorative più prestigiose (in alcuni lavori, infatti, senza una laurea si viene esclusi a priori).

Frequentare l’Università aiuta, anche, a sviluppare abilità relazionali e sociali, nonché ad imparare a gestire lo stress (essere costantemente messi alla prova, attraverso gli esami, è una valida ‘palestra’).

Da non sottovalutare, inoltre, gli aspetti legati alla vita quotidiana e personale: una maggiore cultura consente di avere uno sguardo più consapevole nei confronti di ciò che ci circonda e l’esperienza universitaria contribuisce a sviluppare il personale senso critico.

Questo spiega perché non siano solo i ragazzi a frequentare l'Università, ma anche persone più adulte, magari anche già inserite nel mondo del lavoro.

Una scelta che può dipendere dal voler approfondire le proprie conoscenze in funzione della propria mansione e dei propri studi, oppure ad ampliare la propria cultura in un ambito di personale interesse.

Qualunque sia il motivo che spinge a effettuare tale scelta, è bene selezionare accuratamente l’Ateneo da frequentare.



Università telematiche, una nuova frontiera della formazione

Attualmente, l’accesso al percorso d’interesse è più agevole, grazie alla presenza delle Università Telematiche, che consentono di seguire le lezioni comodamente online.

Un eccellente esempio è rappresentato dal Consorzio Universitario Telematico (CUT) di Orizzonte Docenti, che fornisce un’ampia proposta formativa e con un occhio di riguardo agli indirizzi di studio più innovativi.

Il CUT di Orizzonte Docenti accompagna lo studente nel percorso verso la laurea fino all’ingresso nel mondo del lavoro attraverso servizi specifici e personalizzati che rispondono a tutte le esigenze.

È, infatti, possibile scegliere tra 5 facoltà (Ingegneria, Giurisprudenza, Economia, Lettere, Psicologia), 61 corsi di laurea, nonché tra una vastissima gamma di corsi post diploma e post lauream.

CUT offre l’opportunità di integrare carriere universitarie già concluse con corsi singoli e di acquisire i crediti necessari per intraprendere la carriera dell’insegnamento per partecipare ai concorsi indetti dal Ministero dell’istruzione per i docenti. Consente inoltre di conseguire Master di I e II livello e Corsi di Perfezionamento post diploma e post lauream, sia annuali che biennali, in diverse discipline.

Da quest’anno, l’offerta formativa dispone, anche, di Master per completamento classe di concorso, utili per colmare i crediti mancanti alle diverse tipologie di lauree e consentire, così, l’accesso alle classi di concorso per l’insegnamento.

Per ottenere l’accesso al CUT non è necessario effettuare nessun test di ammissione e per agevolare gli studenti, lezioni e materiale didattico sono sempre disponibili online.

Focus sulle esigenze dello studente

Il CUT di Orizzonte Docenti si propone di accompagnare i propri studenti lungo tutto il percorso universitario, fino ad arrivare alla laurea, supportandoli anche nell’ingresso nel mondo del lavoro, attraverso servizi specifici e personalizzati in grado di rispondere a tutte le esigenze.

Gli studenti vengono, quindi, posti al centro dell'attenzione.



Un occhio di riguardo viene riservato all’orientamento, fondamentale per aiutare gli studenti a comprendere quale sia il percorso più adatto a perseguire i propri obiettivi (chiariti in fase di consulenza), il tutto tenendo ben presenti le reali prospettive di lavoro.

In seguito, gli studenti non vengono lasciati soli; nel momento in cui ci si immatricola, infatti, viene assegnato un tutor personale, esperto e qualificato, che accompagna la persona nella gestione della preparazione degli esami.

Inoltre, il tutor guida lo studente nel perfezionamento del proprio metodo di studio, migliorando e incrementando le capacità di apprendimento, concentrazione, memorizzazione, gestione del tempo e dello stress.

Naturalmente, viene sempre tenuto presente il fattore ‘mercato del lavoro' e l’effettiva spendibilità dei propri studi al suo interno.

Quindi, proprio per completare la formazione ‘sul campo’ e agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro, vengono offerte importanti occasioni di stage; gli studenti vengono, inoltre messi in contatto con aziende in cerca di personale specializzato.

Università online, ma non solo

Il CUT di Orizzonte Docenti dispone anche di diverse sedi per poter svolgere quelle incombenze che devono essere effettuate, necessariamente, in presenza.

Grazie ai numerosi centri di studio partner, inoltre, il CUT di Orizzonte Docenti vanta una presenza capillare non solo sul territorio siciliano, bensì a livello nazionale.

Presso queste sedi vengono svolte le sessioni d’esame programmate dai docenti di cattedra, ma fungono anche da punto di riferimento per gli studenti; qui, infatti, è possibile trovare supporto per risolvere le normali problematiche che si creano nel corso della carriera universitaria.



Grazie alla sua estensione e al suo staff giovane, dinamico e competente, il CUT di Orizzonte Docenti conta migliaia di iscritti di tutte le età, dai neo diplomati ai meno giovani, dimostrando che non è mai troppo tardi per pensare al proprio futuro.

Per approfondire tutto ciò che il CUT di Orizzonte Docenti ha da offrire, è possibile visitare il sito, mentre novità e aggiornamenti sono consultabili sulla relativa pagina Facebook.