Riccardo Torrisi concede il bis alla “San Silvestro a Mare”, tutti i podi della gara di fine anno

L’atleta della Nuoto Catania Riccardo Torrisi ha concesso il bis alla “San Silvestro a Mare”, vincendo la categoria Assoluti per la seconda volta di fila. È stato un meritato successo al C.C. Jonica per la 62^ edizione della manifestazione, ben organizzata dalla Nuoto Catania con il patrocinio del comune di Catania. Otto le categorie protagoniste nel porticciolo di Ognina: diversamente abili, donne, under 17 maschile, under 40 master maschile, over 40 master maschile, amatori under 50 maschile, amatori over 50 maschile e assoluti. A seguire competizione e premiazioni il sindaco di Catania Enrico Trantino: “La San Silvestro è diventata l’occasione per ricucire rispetto a un tessuto sociale che desidera stare insieme, ma è pure un’opportunità per mostrare la grandiosità della città, che promuove, il 31 dicembre, una kermesse con un tuffo a mare, buon auspicio per il nuovo anno”, ha commentato Trantino.

L’assessore allo sport del comune di Catania Sergio Parisi ha dichiarato: “La San Silvestro a mare rappresenta la vittoria di Catania e del nostro movimento. Lo dico da presidente della Fin regionale. Ci riuniamo qui ogni dodici mesi e siamo sempre di più”. Soddisfatto e felice della riuscita dell'ormai tradizionale appuntamento il presidente della Nuoto Catania Mario Torrisi: “E’ stata bella gara.e sono doppiamente felice sia perché è andato tutto per il meglio, con un elevato numero di partecipanti, sia perché si è imposto un nostro atleta”. Queste, infine, le parole “a caldo” di Riccardo Torrisi: “Provo un’emozione ancora più intensa dello scorso anno, perché eravamo di più al via e ripetermi è stato difficile”.

Di seguito tutti i podi:

Assoluti:

1 Riccardo Torrisi;

2 Angelo D’Ambrosio;

3 Edoardo Nicotra.

Diversamente Abili:

1 Rosario Patané;

2 Angelo Fonte;

3 Denise Fresta.

Donne:

1 Marzia Gasparini;

2 Daria Gulino;

3 Shannon Buckley.

Under 17:

1 Claudio Anzalone;

2 Michele Carbonaro;

3 Cesare Rapisarda.

Master Under 40:

1 Antonino Coco;

2 Marco Nicotra;

3 Giuseppe Grassi.

Master Over 40:

1 Marco Conti;

2 Francesco Nicosia;

3 Salvo Gulisano.

Under 50 Amatori:

1 Fabrizio Puglisi;

2 Edoardo Sergi;

3 Giuseppe Urzí.

Over 50 Amatori:

1 Mario Ferrara;

2 Massimo Cicero;

3 Alberto Berrino.