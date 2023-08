Vittorie di Pullano, Romano e Carnemolla al "4° Trofeo Ciclistico Città di Carrubba"

Di più era quasi impossibile attendersi da una gara ciclistica in una calda domenica di fine estate. In oltre 130 hanno risposto presente al “4° Trofeo Ciclistico Città di Carrubba”, che si è corso a Carrubba, frazione di Giarre. In tutto 50 società hanno preso parte alla manifestazione organizzata dalla Team Bike Ionica Riposto e valida come prova del Campionato Provinciale Catania Libertas e Coppa Jonica Libertas. Le due batterie hanno visto i più forti ciclisti Master di tutta la Sicilia con a capo proprio i due vincitori, Gianluca Pullano (ASD Gioventù Pacese Celertrasporti) tra gli Over e Francesco Romano. Ha completato la giornata agonistica l’affermazione di Giovanna Carnemolla (Team Rosso Azzurri).

"Sono soddisfatto dell'ottima risposta - afferma Filippo Scordo - avere a Carrubba 130 atleti e circa 50 associazioni non era scontato, per di più a fine stagione e in una giornata così calda. Siamo riusciti nella volontà di rendere un successo questo trofeo, in memoria di Michele Privitera, all'interno di uno scenario cittadino molto bello". Per la cronaca Pullano si è aggiudicato la batteria Over dopo una fuga iniziata a 7 giri dalla fine, alzando da solo le braccia al traguardo con 1'16" di vantaggio su Benedetto Carrera (Velo Club Pappalardo) e Francesco Cappello (Sport Web Sicilia). Volata dai nomi altisonanti nella batteria Under, nella quale l'ex pro Romano è riuscito a mettere la ruota della sua bicicletta davanti a quelle di Giuseppe Di Salvo (GDS Team Competition) e Mario Spampinato (Robur Barcellona). Tra le donne, Carnemolla ha esultato ancora, questa volta davanti al duo della Gioventù Pacese Celertrasporti composto da Laura Cannizzo e Concetta Minuto.