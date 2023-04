Alexey Lutsenko ha vinto Il Giro di Sicilia 2023

Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan Team) vince Il Giro di Sicilia. Louis Meintjes (Intermarché – Circus – Wanty) e Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa Cycling Team) completano il podio della classifica generale. Decisivo per Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan Team) il successo nella tappa finale, la Barcellona Pozzo di Gotto-Giarre di 216 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Louis Meintjes (Intermarché – Circus – Wanty) e Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa Cycling Team). Il kazako Lutsenko è stato attento prima sulla salita dell’Etna e poi, soprattutto, in discesa, dove è rimasto agganciato a Damiano Caruso, lo ha lasciato sfogare e poi, salendo verso Scorciavacca, ha cambiato ritmo, staccando tutti e involandosi in solitaria verso la cima e poi verso Giarre.

Pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo, il vincitore ha dichiarato: “Sono felicissimo per questa vittoria e per il lavoro della mia squadra. Era da molto tempo che non vincevo una gara, più di un anno, e anche la mia squadra aveva bisogno di vincere. Sono riuscito a partire sul tratto più duro della salita e ho continuato fino al traguardo. È bello vincere Il Giro di Sicilia prima delle classiche delle Ardenne”.

CLASSIFICA GENERALE 1 – Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan Team) 2 – Louis Meintjes (Intermarché – Circus – Wanty) a 44″ 3 – Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa Cycling Team) a 1’07”

LE MAGLIE DEL GIRO DI SICILIA. Le maglie di leader de Il Giro di Sicilia Crédit Agricole sono disegnate da GOBIK con tessuti riciclati prodotti da SITIP. Maglia Giallo Rossa, leader della classifica generale, sponsorizzata dalla Regione Siciliana – Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan Team) Maglia Ciclamino, leader della classifica a punti, sponsorizzata da Agenzia ICE con il brand Madeinitaly.gov.it – Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa Cycling Team) Maglia Verde Pistacchio, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Enel Green Power – Alexis Guerin (Bingoal WB) Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, nati dopo il 01/01/1998, sponsorizzata da Crédit Agricole – Finn Fisher-Black (UAE Team Emirates).