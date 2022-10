Eccellenza, il Città di Acicatena si arrende in casa della Leonzio

Il Città di Acicatena è uscito sconfitto per 5-1 dal campo della Leonzio. Un risultato che penalizza la squadra allenata da Eugenio Lu Vito oltre i propri demeriti. Partita subito scoppiettante. Padroni di casa vicini al gol con il colpo di testa di Sangiorgio, alto sopra la traversa. I catenoti sfiorano, invece, il vantaggio sugli sviluppi di una punizione, conclusione fuori bersaglio di Barbagallo da favorevole posizione. Al 18’ la Leonzio sblocca il punteggio grazie al gol di Daniele Scapellato. Sette minuti dopo, pareggia De Vries, che insacca la sfera di sinistro. Nemmeno il tempo di godersi l'1-1 che i locali ritornano avanti: corner di Urso e risolutiva girata aerea di Sangiorgio. Nicotra nega poi il tris a Carbonaro.

Avvio di ripresa pieno di emozioni con Carbonaro che fugge sulla destra, mette una palla all’indietro per l'accorrente Daniele Scapellato, il cui tiro tocca appena il "legno". Risposta avversaria affidata al tirò al volo di Patanè, che si infrange all’incrocio dei pali. Nel loro momento migliore, gli ospiti restano in dieci per il doppio giallo comminato a Zanella. I locali ne approfittano per calare il tris con Carbonaro, che vale da ipoteca sul successo. Impinguano poi il bottino Frittitta e Lanza.

Leonzio-Città di Acicatena 5-1

Marcatori: 18’ D. Scapellato; 25’ De Vries; 26’ Sangiorgio; 21’ st Carbonaro; 44’ st Frittitta; 49’ st Lanza.

Leonzio: Serafino, Spampinato, Urso (24’ st Cannone), La Mesa, Tornatore, Martines, Carbonaro (36’ st Kabangu), Sangiorgio, D’Emanuele (29’ st Lorefice), D. Scapellato (39’ st Lanza), F. Scapellato (22’ st Frittitta). A disp. Chiello, Aiello, Puglisi. All. Natale Serafino.

Città di Acicatena: Nicotra, Zanella, Carcagnolo (1’ st Ciraldo), N. Caruso (30’ st Petrullo), Sardo, Patanè, S. Caruso (14’ st Mazzeo), Marrone, De Vries, Aleo (36’ st Giannetto), Barbagallo (45’ st Cucuccio). A disp.: Valastro, Furnari, Solimene, Bottino. All. Eugenio Lu Vito.

Arbitro: Montevergine di Ragusa.

Note espulso al 13’ st Zanella.