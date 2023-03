Eccellenza, il presidente Modica entusiasta della stagione del Mazzarrone

All’indomani dell’ennesima brillante vittoria in trasferta, ottenuta contro Nebros (3-1), il Mazzarrone è atteso dalle ultime tre giornate del campionato di Eccellenza. Una stagione ottima quella finora disputata dai giallorossi, che adesso attende soltanto di essere consacrata con il raggiungimento della salvezza diretta.

Entusiasta il presidente Giovanni Modica. “Fino ad oggi è stata un’annata sportiva entusiasmante, che neppure il più ottimista al mondo avrebbe potuto prevedere. E’ vero, la permanenza nella categoria è ad un passo, ma sono soltanto i numeri a certificare i risultati e non le previsioni facilmente pronosticabili. Ecco perché ho chiesto ai ragazzi di non mollare la presa fin quando l'obiettivo non sarà divenuto definitivo, proprio come successo a Piraino. Anche perché la mancata presentazione dell’Ispica finirà inevitabilmente per condizionare la classifica, qualora dovesse ripetersi. Devo ammettere che non è stato facile raccogliere il testimone di questa società fatta di persone perbene e che ringrazio per il supporto incondizionato. Ripeto, manca l’ultimo step per scrivere una pagina storica del calcio mazzarronese”.