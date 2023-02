Eccellenza, il Mazzarrone cede l’intera posta in palio al Siracusa

Il Mazzarrone non è riuscito ad arginare la voglia di primato del Siracusa, che si è imposto per 4-1 in trasferta, raggiungendo, così, in vetta alla classifica la Nuova Igea Virtus, bloccata sullo 0-0 casalingo dal Città di Taormina. Avvio di gara combattuto. Il punteggio si sblocca al 20’, quando Savasta trasforma il rigore concesso dall’arbitro per un mani in area di Gravina. Il Siracusa insiste e va vicino al raddoppio ancora con l’attaccante palermitano (tiro debole da buona posizione) e con Belluso (alto il suo colpo di testa). Il 2-0 porta la firma di Belluso, che insacca la sfera con un preciso diagonale. I padroni di casa provano a reagire, ma incassano, prima dell’intervallo, il terzo gol, siglato ancora da Savasta.

Nella ripresa, i giallorossi attacca orgogliosamente per ridurre il passivo, riuscendoci con una punizione alla distanza di Favara. Sempre su calcio piazzato, Ficarrotta sorprende Fagone e fissa il risultato sul definitivo 4-1. L’accademico finale non può minimamente cambiare l’epilogo del match.

Mazzarrone-Siracusa 1-4

Marcatori: 20’ (rigore) e 43’ Savasta; 35’ Belluso; 18’ st Favara; 25’ st Ficarrotta.

Mazzarrone: Fagone, Gravina, Gomez, Puglisi, Bellomo (25’ st Dieli), Tomarchio, Belello, Favara, Garufi (12’ st Tomasello), Bah (40’ st Basso), Lo Giudice. A disp.: Criscione, Enache, Di Blasi, Campanella. All. Costanzo.

Siracusa: Lumia, Ababei, Maimone, Privitera, Porcaro, Cianci, Palermo (22’ st Fratantonio), Palmisano (12’ st Manservigi), Belluso (16’ st Camara), Ficarrotta (30’ st Magro), Savasta (1’ st Arquin). A disp.: Genovese, Greco, Giordano, Pettinato. All. Cacciola.

Arbitro: Arcoleo di Palermo (Sassi di Trapani e Smiraglia di Palermo).

Note: è stato espulso Gravina per doppia ammonizione.