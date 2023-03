Eccellenza, il Mazzarrone esulta in casa del Città di Acicatena

Il Mazzarrone si è aggiudicato per 1-0 in trasferta il derby contro il Città di Acicatena. Inizio partita vivace e ospiti in vantaggio al 9’, quando Pandolfo si presenta a tu per tu con Tomaselli e insacca la sfera. La reazione dei locali è imprecisa nelle conclusioni. Al 29’ Spampinato cerca la profondità, pescando Leonardi, il numero undici conclude con violenza da distanza ravvicinata, ma centra il portiere. Cinque minuti dopo, dubbio intervento in area di un difensore su Costa, l’arbitro lascia correre tra le proteste dei locali che reclamano l’assegnazione del rigore. Prima dell’intervallo, termina di poco alto il colpo di testa di Costa.

Nella ripresa, sterile supremazia territoriale del Città di Acicatena, che rischia di incassare il raddoppio (21’): Lo Giudice mette un bel traversone dalla destra per la testa di Pandolfo, che colpisce il palo. Dall’altra parte, Fagone si oppone con bravura al tiro di Leonardi. Nel finale, Spampinato si lancia palla al piede in avanti e serve Bottino, che salta il portiere, ma si defila troppo non riuscendo a calciare.

Città di Acicatena-Mazzarrone 0-1

Marcatore: 9’ Pandolfo.

Città di Acicatena: Tomaselli, Zanella (20’ st Solimene), Cerra (11’ st S. Caruso), Zirignon (1’ st Mazzeo), Spampinato, Pennisi, Marrone, Petrullo (20’ st Giannetto), Costa, N. Caruso (40’ st Bottino), Leonardi. A disp.: Sabini, Veca, Nicosia, Talotta. All. Angelo Bognanni.

Mazzarrone: Fagone, Dieme, Bellomo, Puglisi, Campanella, Kieling, Tomasello, Tomarchio, Pandolfo (27’ st Garufi), Bah, Lo Giudice (40’ st Belecco). A disp.: Criscione, Enache, Favara, Gomez, Di Blasi, Gravina, Basso. All. Samuele Costanzo.

Arbitro: Zangara di Palermo.