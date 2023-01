Eccellenza, Mazzarrone poco incisivo sul campo del RoccAcquedolcese

Il volenteroso Mazzarrone si è arreso per 2-0 sul campo del più cinico RoccAcqudolcese. Inizio di partita propositivo degli ospiti, che vanno subito vicini al vantaggio: su un lancio in verticale, Signate si libera alla perfezione, ma il suo diagonale lambisce il palo. Scampato il pericolo, i padroni di casa riescono con fatica a guadagnare metri sul campo. Al 45’ De Gregorio fallisce una buona opportunità per fare centro, calciando a lato da favorevole posizione. Un minuto dopo, i bianco-verde-azzurri passano in vantaggio su una veloce ripartenza, finalizzata da Pruiti Ciarello.

Nella ripresa, entrambe le squadre cercano di concretizzare le azioni create. Ci riesce il RoccAcquedolcese al 15’, quando lo specialista Zingales Botta batte un angolo, la sfera arriva sulla testa di Agolli, che la indirizza in fondo al sacco. Il Mazzarrone prova a scuotersi, ma le sue offensive sono prive della necessaria efficacia e, così, il risultato rimane immutato fino al triplice fischio.

RoccAcquedolcese-Mazzarone 2-0

Marcatori: 46’ Pruiti Ciarello; 15’ st Agolli.

RoccAcquedolcese: Caserta, Caracò, Carroccio, Y. Mazouf, Agolli (45’ st Giuttari), Zingales Botta, Chidichimo (36’ st M. Mazouf), Scolaro, Conti (43’ st Deniz), Pruiti Ciarello (30’ st Zingales), De Gregorio (22’ st Genovese). All. Palmeri.

Mazzarrone: Fagone Pulice, Dieme, Bellomo, Campanella (16’ st Belecco), Puglisi, Kieling, Tomasello, Bah, Signate, Tomarchio (11’ st Gomez), Pandolfo. All. Costanzo.

Arbitro: Longo di Catania.