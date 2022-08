Eccellenza, esordio in casa per Città di Acicatena e Mazzarrone nella 1^ di campionato

Esordio in casa per Città di Acicatena e Mazzarrone, che, nella prima giornata del campionato d’Eccellenza, affronteranno, davanti ai propri sostenitori, rispettivamente Modica e Palazzolo. La LND Sicilia ha pubblicato, nei giorni scorsi, il calendario del girone B, che interessa i due club catanesi. Il “giro di boa”, fissato per il 18 dicembre, coinciderà con la pausa natalizia; si tornerà a giocare l’8 gennaio. La regular season terminerà, invece, il 16 aprile, poi spazio a playoff e playout. In concomitanza con la tornata elettorale, il torneo osserverà un turno di riposo il 25 settembre.

Il Mazzarrone ha ufficializzato, intanto, gli arrivi dell’attaccante Principe Lorenzoni, del trequartista Gianluca Gazzè e del centrocampista Francesco Barbaro, mentre il Città di Acicatena ha svolto un allenamento congiunto con il Catania San Pio X di Promozione.

Ecco, nel dettaglio, le partite della 1^ giornata:

Città di Acicatena-Modica

Città di Comiso-Leonzio

Città di Taormina-Milazzo

Mazzarrone-Palazzolo

Nebros-Siracusa

Nuova Igea Virtus-Jonica

Real Siracusa Belvedere-Santa Croce

Virtus Ispica-RoccAcquedolcese