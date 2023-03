Eccellenza, Città di Acicatena sconfitto dalla Nuova Igea Virtus  

Il Città di Acicatena non è riuscito a sovvertire i pronostici sul campo della capolista Nuova Igea Virtus, che si è imposta per 3-0. Pronti via e al 5' padroni di casa in vantaggio. Presti si oppone al lancio di Spampinato e si presenta in area, il suo diagonale viene respinto da Tomaselli, che si salva con l'aiuto del palo, ma Medina, da pochi passi, realizza l'1-0. Reazione immediata dei catenoti, affidata ad una splendida punizione di capitan Caruso, ma la traversa nega il gol del pari al centrocampista. Al 19’ rete annullata a Leonardi per fuorigioco. Pochi istanti dopo, De Gaetano si invola sulla destra e sterza all'interno dell'area strattonato da Talotta. Rigore che Medina non sbaglia, firmando la doppietta. Gli ospiti provano a dimezzare le distanze, peccando della necessaria mira. Si aprono gli spazi in contropiede per l'Igea, che prima con Idoyaga e poi con Biondo falliscono ghiotte opportunità.

Nel corso del primo minuto della ripresa, Idoyaga scatta in profondità, venendo a contatto con Pennisi, fallo da ultimo uomo e conseguente “rosso” per il difensore catenoto. Sulla seguente punizione, Biondo sfiora il palo alla destra di Tomaselli. Lo stesso Tomaselli si supera su Medina. Al 15’ Idoyaga serve De Gaetano, che cala il tris, chiudendo definitivamente i conti. C'è tempo per un'altra espulsione, questa volta a carico di Trimboli.

Nuova Igea Virtus-Città di Acicatena 3-0

Marcatori: 5’ e 23’ (rigore) Medina); 15’ st De Gaetano.

Nuova Igea: Staropoli, Garofalo, Trimboli, G. Verdura, Della Guardia, Vincenzi (25’ st Di Bartola), Biondo (12’ st C. Verdura), Presti, De Gaetano (25’ st Abbate), Idoyaga (22’ st D’Amico), Medina (18’ st Russo). A disp.: Di Fina, Ferrara, Bucolo, Russo, Dall’Oglio. All. Pasquale Ferrara.

Città di Acicatena: Tomaselli, Zanella, Mazzeo, Spampinato (1’ st S. Caruso), Talotta, Pennisi, Marrone (20’ st Nicosia), Veca (1’ st Solimene), Costa (2’ st Zirignon), N. Caruso, Leonardi (18’ st Giannetto). A disp.: Sabini, Ciraldo, Bottino, Furnari. All. Angelo Bognanni.

Arbitro: Mastrosimone di Palermo.