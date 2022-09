Eccellenza al via, Città di Acicatena e Mazzarrone in casa contro Modica e Palazzolo

Cresce l’attesa per la giornata d’apertura del campionato di Eccellenza (girone B), che si annuncia tra i più combattuti degli ultimi anni con un gruppetto di squadre costruite per occupare le posizioni di vertice ed altre che lotteranno, invece, per mantenere la categoria. Tra loro, dei club intenzionati a recitare il ruolo di sorprese. Le prime gare del weekend serviranno, soprattutto, per farsi un’idea dei valori tecnici in campo e testare lo stato di forma dei vari organici. Debutto casalingo per le compagini della provincia catanese. Il Città di Acicatena ospiterà il Modica, mentre la “matricola” Mazzarrone affronterà, davanti ai propri calorosi tifosi, il Palazzolo.

Ecco tutte le partite con le relative designazioni arbitrali:

Città di Acicatena-Modica: Giuseppe Mattace Raso di Messina (Christian Pino e Andrea Calanni di Barcellona Pozzo di Gotto).

Città di Comiso-Leonzio 1909: Luca Naselli di Catania (Filippo Luca Scannella di Caltanissetta e Francesco Conti di Enna).

Città di Taormina-Milazzo: Salvatore Montevergine di Ragusa (Antonino Catanese e Gerardo Calandra Sebastianella di Messina).

Mazzarrone-Sport Club Palazzolo: Gaetano Milone di Barcellona Pozzo di Gotto (Alessandro Firera di Ragusa e Saverio Francesco Di Martino di Ragusa).

Nebros-Siracusa: Emanuele Boccuzzo di Reggio Calabria (Sebastiano Antonio Grasso e Franzjoseph Grasso di Acireale).

Nuova Igea Virtus-Jonica: Pasquale Gatto di Lamezia Terme (Roberto Fraggetta e Nicola Conticello di Catania).

Real Siracusa Belvedere-Santa Croce (sabato, ore 15.30): Salvatore Azzolina di Caltanissetta (Elvira Rizzo di Enna e Manuele Finocchiaro di Acireale).

Virtus Ispica-RoccAcquedolcese: Alessio Marino di Acireale (Salvatore Rubino di Catania e Davide Orazio Belfiore di Acireale).