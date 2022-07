Presentata dal Mazzarrone domanda di ripescaggio in Eccellenza

Il Mazzarrone Calcio si è iscritto al torneo di Promozione. La società presieduta da Giovanni Modica ha depositato, inoltre, la domanda di ripescaggio in Eccellenza, secondo il “regolamento per l’ammissione ai campionati di categoria superiore” della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2022/2023, allegato al Comunicato Ufficiale n.1 dello scorso 1 luglio. Sono in totale 8 i club che hanno presentato istanza di ammissione all’Eccellenza.

La LND ha istituito un'apposita commissione, che si riunirà martedì 9 agosto, per esaminare le istanze e attribuire i relativi punteggi. Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Sicilia, nella riunione che sarà convocata per il 10 agosto, procederà a stilare le relative graduatorie. Ambizioso obiettivo, quindi, per il Mazzarrone, che ha sfiorato sul campo il salto di categoria, perdendo la decisiva finale dei playoff, dopo aver chiuso la regular season al secondo posto.