Promozione, delusione Mazzarrone nella finale di Favara

Mazzarrone sconfitto per 1-0 dalla Leonfortese nella finale playoff di Promozione (gironi C e D). Sul campo neutro del “Bruccoleri” di Favara, le squadre hanno dato vita ad un match combattuto, risolto, come spesso accade in questi casi, da una giocata individuale. In avvio di gara, ci provano Meta da una parte e Di Rosa dall’altra, senza la necessaria mira. Lo stesso Di Rosa ha poi una buona opportunità, ma sul più bello il suo tiro viene deviato da un difensore. Prima dell’intervallo, termina di poco a lato la conclusione a giro di Caputa, mentre vengono annullati due gol al Mazzarrone.

Nella ripresa, Provenzano e Di Rosa si rendono pericolosi, ma non riescono a sbloccare il punteggio. Implacabile è, invece, al 23’ Caputa, che finalizza un’azione in verticale; per lui è il 26esimo centro stagionale. I biancoverdi potrebbero raddoppiare in contropiede. Nel recupero, la formazione allenata da Samuele Costanzo manca, invece, il pareggio: Di Nora conclude a botta sicura, Callejo legge bene la traiettoria e salva la propria porta.

Leonfortese-Mazzarrone 1-0

Marcatore: 23’ st Caputa.

Leonfortese: Callejo, Gazzana (35’ st G. Giunta), Di Perna, Lopez, Russo, Niang, Badh (9’ st Diange), Niassy, Meta (30’ st Panvini), Caputa (43’ st Testeì), Di Pasqua. A disp.: Castro, Maggio, Speranza. All. Gaetano Mirto.

Mazzarrone: Parlabene, Anadou (27’ st Gomez), Rotaj (47’ st Oro), Provenzano, Puglisi, Ravaldi, Di Nora, Incardona, Bonaccorsi, Di Rosa, Napolitano (16’ st Maiorana). A disp.: Maugeri, La Mostra, Campanella, Lupica, Gentile, Parisi. All. Samuele Costanzo.

Arbitro: Patti di Palermo.