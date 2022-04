Promozione, Mazzarrone rallentato in casa dal Gela

Il Mazzarrone non è andato oltre il pareggio per 1-1 nella gara interna contro il Gela. Un risultato che riduce il vantaggio rispetto all’inseguitrice Modica, distante adesso soltanto due punti dalla vetta della classifica. I padroni di casa si sono lamentati della direzione di gara per alcune decisioni determinanti per l’esito del match.

Nel primo tempo, la capolista del girone D costruisce diverse buone occasioni, ma non riesce a finalizzarle. Al 24’ della ripresa, Provenzano sblocca meritatamente il punteggio, ma, a pochi secondi dallo scadere del tempo regolamentare, Scerra ristabilisce la parità. Le contestazioni dei padroni di casa alla terna arbitrale riguardano un gol annullato e la richiesta di un rigore non assegnato.

Mazzarrone-Gela 1-1

Marcatori: 24’ st Provenzano; 44’ st Scerra.

Mazzarrone: Parlabene, Anadou, Ropaj, Provenzano, Campanella, Ravalli, Bah (49’ st Lupica), Oro, Maiorana (33’ st Incardona), Di Rosa (35’ st Parisi), Gomez (15’ st Napolitano). All. Costanzo.

Gela: Pizzardi, Walli, Romano, Tomaino, Campanaro, Di Pasquale, Ascia, Ruscica, Scerra (32’ Sammartino), Giaquinta (38’ st Navanzino), Alabiso (21’ st Iannizzotto). All. Evola.

Arbitro: Montevergine di Ragusa.