Promozione, super Mazzarrone corsaro sul campo del Priolo

Prestazione da incorniciare della capolista Mazzarrone, che ha battuto 5-0 in trasferta il Priolo, mantenendo due lunghezze di vantaggio sull’inseguitrice Modica, che affronterà nel decisivo scontro diretto dell’ultima giornata della regular season.

Partita dominata dalla squadra allenata da Samuele Costanzo, che spreca, ad inizio match, un calcio di rigore. L’errore dal dischetto non muta il copione della contesa e, così, al 20’ Maiorana sblocca il punteggio. Napolitano raddoppia (34’) e lo scatenato Maiorana sigla (38') il 3-0, che vale da ipoteca sulla vittoria. Nella ripresa, la giovane formazione locale attacca con grande orgoglio, ma non riesce a finalizzare la mole di gioco creata. Spietati sono, invece, gli ospiti, che realizzano il poker con un’autorete per poi fare calare il sipario sul match, andando a bersaglio per la quinta volta; autore dell’ultima realizzazione è l’onnipresente Di Rosa.

Priolo Gargallo-Mazzarrone 0-5

Marcatori: 20’ e 38’ Maiorana; 34’ Napolitano; 57’ Dispinzeri (aut.); 40’ st Di Rosa.

Priolo Gargallo: De Luca, Dispinzeri (26’ st Monterosso), Curzio, Cassia, Argentino, Mendoza (1’ st Wally), Miceli (20’ st Lo Verso), Di Bernardo, Germano (30’ st Guglielmino), Bonaccorso, Cannarella (10’ st Vasile). All. Corrado Modicano.

Mazzarrone: Maugeri, Amadou, Ropaj, Puglisi, Ravalli (34’ st Gomez), Di Nora (12’ st La Mastra), Lupica, Napolitano (20’ st Gambino), Di Rosa, Maiorana (7’ st Incardona), Oro. All. Samuele Costanzo.

Arbitro: Fragalà di Acireale.