Promozione, rimonta da sogno del Mazzarrone nella finale playoff

Il Mazzarrone ha vinto l’emozionante finale playoff del girone D di Promozione, battendo 3-2 in rimonta il Gela. Partita dai due volti e dall’esito incerto fino al triplice fischio, che ha fatto esplodere la gioia dei giallorossi, attesi domenica dalla Leonfortese nella sfida decisiva per il salto in Eccellenza. Primo tempo di marca gelese. Gli ospiti passano in vantaggio (11') grazie al gol di Giaquinta, per poi raddoppiare al 23’, quando va a segno Iannizzotto. I locali cercano di reagire, ma la difesa avversaria sembra impenetrabile ed anzi rischiano sulle veloci ripartenze ospiti.

Il copione viene stravolto, ad inizio ripresa, dalla rete di Campanella, che, servito dalla punizione di Provenzano, dimezza le distanze. Gli attacchi del Mazzarrone, sostenuto a gran voce dai propri sostenitori, diventano tambureggianti. Al 32’ Di Nora riequilibra la situazione con una realizzazione di pregevole fattura. In pieno recupero, Provenzano trasforma con invidiabile freddezza il rigore dell’inebriante successo per la squadra cara al presidente Giuseppe Cavallo.

Mazzarrone-Gela 3-2

Marcatori: 11’ Giaquinta; 23’ Iannizzotto; 1’ st Campanella; 32’ Incardona; 50’ st Provenzano (rigore).

Mazzarrone: Parlabene, Anadou, Ropaj, Provenzano, Puglisi, Campanella, Incardona, Di Nora, Bonaccorsi, Di Rosa, Napolitano (23’ st Maiorana). All. Costanzo.

Gela: Pizzardi, Wally, Romano (34’ st Alma), Tomaino, Campanaro, Di Pasquale, Navanzino (21’ st Alabiso), Messina, Scerra, Iannizzotto, Giaquinta (1’ st Ascia). All. Evola.

Arbitro: Buzzone di Enna.