Promozione, Antonio Richichi nuovo tecnico dell'Fc Belpasso

Settimana movimentata per il Belpasso Football Club. La squadra etnea ha operato il cambio in panchina, dove siede adesso Antonio Richichi al posto di Andrea Stella. Originario di Aci Catena, Richichi vanta diversi trascorsi da giocatore, sui campi di Serie D ed Eccellenza con le maglie di Acicatena, Aci Sant'Antonio ed Acireale. Da allenatore si segnala la lunga esperienza alla guida dell'Atletico Catania, che, in diverse riprese, va dalla stagione 2009/2010 fino al triennio 2017/2020. Annate nelle quali ha sfiorato, ai play off, la promozione nel massimo torneo regionale per poi centrarla al successivo tentativo, vincendo il girone C di Promozione (2010/2011). In Eccellenza ha garantito la salvezza al sodalizio atletista nel 2017/2018.

Queste le sue prime parole da tecnico biancazzurro: “Preferisco allenare in contesti dove si può crescere con prospettive future. Il mio Belpasso sarà una squadra che giocherà a viso aperto”. Domenica pomeriggio è in programma, intanto, il derby in trasferta contro il Città di Calatabiano, valido per l’8^ giornata del campionato di Promozione.