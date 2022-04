Promozione, l’Fc Motta passa sul campo dell’Armerina

L’Fc Motta non molla la presa nella corsa alla vittoria del campionato di Promozione (girone C). La squadra etnea si è imposta per 2-0 a Piazza Armerina, mantenendo due lunghezze di distanza dalla capolista Real Aci e tre di vantaggio sulla Leonfortese. Padroni di casa propositivi ad inizio incontro, come confermano le tre buone occasioni avute, ma non concretizzate per la troppa precipitazione dei propri attaccanti nel momento di tirare. Nella ripresa, gli ospiti pigiano il piede sull’acceleratore e sbloccano il punteggio al 8’ grazie al gol di Luca. Dieci minuti dopo, il raddoppio firmato da Inserra, che trasforma un rigore contestato dalla squadra avversaria e dal pubblico. L’Armerina cerca orgogliosamente, nel finale, di rientrare in partita, ma i suoi tentativi sono troppo imprecisi per cambiare l'epilogo del match.

Armerina-FC Motta 0-2

Marcatori: 8’ st Luca; 18’ st Inserra (rigore).

Armerina: Pandolfo, Amore, Noto, Barbarotto (44’ st Adamo), Aka, Castellana, Alberti (42’ st Stivala), Avola, Diop, Alessandro (45’ st Balisteri), Russo. All. D’Assaro.

Fc Motta: Gulisano, Piana, Oliveri, Mondello, Giacone, Coniglio (34’ st Conigliello), Palazzolo, Luca 43’ st Toscano), Inserra, Montalto (30’ st Sottile), Sinatra (12’ st Orofino). All. Di Maria.

Arbitro: Haba di Caltanissetta.

Note: espulso al 42’ Avola per doppia ammonizione.