Promozione, Andrea Stella nuovo allenatore del Fc Belpasso

Andrea Stella è il nuovo allenatore del Fc Belpasso, che sarà impegnato nel campionato di Promozione. Profondo conoscitore del calcio siciliano, valta una lunga militanza sulle panchine di San Leone, Belpassese e Calcio Belpasso, la conquista di un torneo di Prima Categoria ed il successo in Coppa Trinacria.

"Sono orgoglioso di approdare in un club importante con dirigenti preparati. La società ha un progetto ambizioso, imperniato sui giovani. Crecherò di fare un mix, tra questi ed i veterani per garantire il giusto equilibrio alla squadra", spiega il neo tecnico biancazzurro. Soddisfatto il direttore generale belpassese Antonio Ferone: "Siamo estremamente contenti della scelta fatta. Stella è un tecnico bravo e motivato, che aveva soltanto bisogno di trovare una dirigenza che gli desse il supporto per poter lavorare nel migliore dei modi. Del resto, ha già dimostrato, in passato, il suo valore e sono sicuro che la nostra fiducia verrà ripagata". Il mister sarà coadiuvato da Vincenzo Terranova, che sarà il vice allenatore, e Pietro Ventura, preparatore dei portieri.