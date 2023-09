Promozione: poker del Real Aci nel match contro il Santa Domenica Vittoria

Il Real Aci ha conquistato la prima vittoria in campionato, superando per 4-1 in casa il Santa Domenica Vittoria. In avvio di partita, Marino serve in area Castelli, il cui tiro finisce di poco a lato. Dopo il quarto d'ora, Carbonaro lavora un pallone appena dentro l'area, cross al centro per lo stacco di Castelli, che batte Caggegi e sblocca il risultato. Valenti supera poi di forza un avversario, mette al centro un rasoterra per l'accorrente De Carlo, che in spaccata non riesce a raddoppiare. Sono, invece, gli ospiti a parteggiare al 35’, quando Saccullo fa la sponda per Spitaleri, botta di controbalzo in diagonale e sfera in fondo al sacco. In chiusura di tempo, Bonnici verticalizza per Carbonaro, tocco morbido di tacco che libera Castelli, freddo nel realizzare a tu per tu col portiere.

Nella ripresa, il Real Aci va subito a caccia dell'allungo, ma, sull’altro fronte, V. Romano fallisce una buona opportunità per riequilibrare la situazione. Precisa e spettacolare è la conclusione in acrobazia di Carbonaro, che vale il 3-1. Chiude poi i conti Cerra, che cala il poker con un tiro a giro di sinistro. Palo esterno centrato, nel finale, da De Leonardis.

Real Aci-Santa Domenica Vittoria 4-1

Marcatori: 20’, 43’ Castelli; 35’ Spitaleri; 25’ st Carbonaro; 31’ st Cerra

Real Aci: Bucalo, Lopez (26’ Bonnici), Cannone, Strano (31’ st A. De Carlo), Sardo, F. Valenti, Carbonaro, Le Mura, Marino (26’ st Cerra), E. De Carlo (40’ st Colletta), Castelli (1’ st De Leonardis). A disp.: Palermo, Meli, Cerra, Cucuccio, A. Valenti. All. Marcello Manca.

Santa Domenica Vittoria: Caggegi, Ciraldo, Bontempo (36’ st Dell’Erba), Patanè, Sottosanti, Sparta, S. Romano (36’ st Martelli), Spitaleri, Saccullo, Bonaccorso (12’ st V. Romano), Lembo. A disp.: Grasso, Germanà, Vecchio, Russo. All. Antonino Mollica.

Arbitro: Patrizio di Palermo.