Promozione, Il Mazzarrone non gioca a Comiso e prende la punta Lorenzo Bonaccorsi

Rinviata la gara d'andata della Coppa Italia Promozione in programma domenica a Comiso (si giocherà domenica 7). Lo slittamento della sfida si è reso necessario alla luce dei profondi disagi causati dal maltempo che imperversa ormai dai giorni sulla Sicilia orientale e che non hanno permesso lo svolgimento della regolare attività di allenamento programmata all’indomani della vittoria conquistata sul Frigintini. La presenza in rosa di atleti, residenti in zone profondamente colpite dai gravi eventi metereologici, ha spinto la società a disporre in generale e per senso di responsabilità l’annullamento delle sedute tecnici.

Il quadro emergenziale davvero critico di questi giorni ha indotto il presidente della Lnd Sicilia, Sandro Morgana, a porre in essere un intervento generale, in base alle istanze pervenute, ma anche monitorando la grave situazione che via via si andata generando nelle province di Catania, Siracusa e Ragusa. Il Mazzarrone ripartirà regolarmente con la programmazione di allenamenti già dall’inizio della prossima settimana. La novità in rosa sarà rappresentata dall’innesto di Lorenzo Bonaccorsi, attaccante catanese che aveva militato in questa prima parte della stagione con lo Sporting Eubea.