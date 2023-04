Promozione, il Misterbianco perde e retrocede sul campo del Canicattini

Un rigore negli ultimi minuti ha azzerato le possibilità di salvezza del Misterbianco, sconfitto per 1-0 in casa del Canicattini nel playout di Promozione. Gli etnei avrebbero dovuto imporsi al “Comunale” per via del peggiore piazzamento in classifica rispetto ai rivali al termine della regular season.

La partita è stata abbastanza equilibrata e combattuta. I giocatori hanno badato, soprattutto, a non commettere errori, data l’importanza della posta in palio. Ospiti protesi in avanti nel finale ed infilati al 37’ della ripresa da una ficcante ripartenza, che determina il rigore a favore dei locali. Dal dischetto, Germano è implacabile e segna il gol che vale la permanenza della squadra del presidente-allenatore Randazzo. Epilogo amaro, invece, per il Misterbianco.

Canicattini-Misterbianco 1-0

Marcatore: 38’ st Germano (rigore)

Canicattini: Randazzo, Lattante (36’ st Ferla), M. Giardina, Ramella, Conselmo, D’Agostino, Sigona, Appiah, Germano (45’ st Cancemi), Spoto, Scariolo (25’ st Mortellaro). All. Randazzo.

Misterbianco: Biondi, Acquaviva, Lauria, Ciacciò, Nicotra, Gennaro (10’ st Aversa), Guerra (21’ st Padovani), Coriolano, Romano (35’ st Spina), Cavallaro, Cutisposto. All. Currò.

Arbitro: La Paglia di Enna.