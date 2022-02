Serie D, l’Acireale piega la resistenza della Sancataldese  

L’Acireale ha vinto lo scoppiettante derby contro la Sancataldese, imponendosi in casa per 4-2 con due gol messi a segno nel finale della partita. Acesi in vantaggio al primo affondo: Tumminelli si invola sulla destra, mette al centro per l’accorrente Garetto, che realizza in spaccata. Al 3’ La Cagnina nega il raddoppio a Russo. Gli ospiti pareggiano all’11’, quando Liga insacca la sfera dopo una percussione dei suoi compagni sulla sinistra. Non c’è tregua e meno di 60” dopo i granata si riportano avanti nel punteggio grazie al colpo di testa di De Pace su assist di Lodi. L’Acireale vuole il tris e lo sfiora in più di un’occasione, trovando sulla propria strada gli ottimi interventi del portiere. La Sancataldese riequilibra, invece, la situazione (20’) con il solito Liga, che sfrutta con un preciso destro un’errata chiusura difensiva degli avversari. Gli uomini di Campanella continuano a pungere in contropiede, sfruttando, soprattutto, la velocita di Cess. Al 40’ occasione per gli ospiti ancora con lo scatenato Liga, che sfrutta lo scivolone di De Pace, ma calcia sull’esterno della rete da favorevole posizione. Allo scadere della frazione, Lodi centra su punizione la traversa.

La squadra allenata da Fabio De Sanzo pigia il piede sull’acceleratore nella ripresa e si ritrova in superiorità numerica per l’espulsione di Vitolo (doppia ammonizione). L’Acireale attacca a testa bassa, ma la retroguardia verdeamaranto regge l’urto. Al 35’ ci pensa il neo entrato Correnti a fare esplodere il “Comunale” con il gol del momentaneo 3-2. Figliomeni cala poi il poker che chiude il match, nonostante i lodevoli tentativi dei mai domi ospiti.

Acireale-Sancataldese 4-2

Marcatori: 2’ Garetto; 11’ e 20’ st Liga; 12’ De Pace; 35’ st Correnti; 37’ st Figlioneni.

Acireale: D’Alterio, De Pace (28’ st Correnti), Figliomeni, Cadili, Tumminelli, Lodi, Garetto (45’ st Joao Pedro), Cottone (15’ st Le Mura), Savanarola, Russo (38’ st Mollica), Ricciardo. A disp.: Ruggiero, Todisco, Esposito, Brumat, Cannino, Viglianisi, Cristiani. All. De Sanzo.

Sancataldese: La Cagnina, Canino, Vitolo, Fuschi, Liga (13’ st Lo Curto), Brunetti, Calabrese, Salvo (47’ st Brunetto), Cess (40’ st Manno), Rotulo (32’ st Tuccio), Balistreri. A disp.: Sansone, Ferotti, Di Marco, Guido, Liga. All. Campanella.

Arbitro: Rizzello di Casarano (Tortolo e Milillo).

Note: espulso al 6’ st Vitolo per doppia ammonizione.