Iniziato il ritiro dell’Acireale al “Ducezio-Parafioriti” di Galati Mamertino

L’Acireale ha iniziato il ritiro estivo a Galati Mamertino agli ordini dell’allenatore Fabio De Sanzo e del suo staff tecnico. L’ultimo giocatore ad aggregarsi in ordine di tempo è stato l’esterno sinistro Nicola Vanzan (classe 1999). Cresciuto nelle giovanili del Vicenza, ha vinto nella stagione 2018/19 il campionato di serie D con la maglia dell’Arzignano Valchiampo per poi passare al Campobasso. “Sono contento di essere in una piazza calda, come quella di Acireale – ha dichiarato il calciatore nato a Mestre -. Queste sono le sfide che mi stimolano a dare qualcosa in più. Ringrazio la società per la fiducia che ha riposto in me e non vedo l’ora di scendere in campo a lottare per i tifosi”.

In precedenza, il club granata si era assicurato le prestazioni di: Mattia Tufano, 20enne jolly del pacchetto arretrato, Demetrio Riso, centrocampista under del 2005, prodotto della scuola calcio della Segato di Reggio Calabria, Simone Milo, stesso ruolo e coetaneo di Riso, proveniente dal vivaio del Napoli, Roberto Cittadini, promettente difensore con passaporto italiano e vietnamita, Roberto De Mutiis, attaccante originario di Roma, Ciro Lucchese, esperto “metronomo” pugliese, Francesco Vaccaro, laterale dal brillante curriculum tra serie C e D, Gabriele Germinio, centrale arretrato con oltre 80 presenze in C, Alfonso Zizzania, portiere di Castellammare di Stabia, Fabio Corigliano, trequartista con un recente passato nel settore giovanile della Fiorentina, fino alla Primavera, e l’ariete Giorgio Cicirello, ex capitano del Città di Sant’Agata. Confermati, invece, la “bandiera” acese Giuseppe Savanarola ed il baby Karol Di Mauro. Il gruppo, che sarà infoltito nei prossimi giorni, proseguirà fino al 13 agosto gli allenamenti allo stadio “Ducezio-Parafioriti” del comune nebroideo, a 810 metri sul livello del mare.