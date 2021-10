Serie D, Biancavilla-Paternò partita sospesa per il forte vento

E’ durata meno di 19’ la partita Biancavilla-Paternò, valida per l’ottava giornata del campionato di serie D. Il forte vento al “Raiti” ha impedito alle squadre di proseguire, inducendo l’arbitro ad interrompere il match e rimandare tutti negli spogliatoi. Nel momento dello stop, il Paternò era in vantaggio per 1-0 grazie al rigore trasformato con freddezza da Bontempo e concesso per un fallo in area commesso su Mascari. Si riprenderà a giocare, in data da destinarsi, dallo stesso minuto della sospensione e sull'1-0 a favore della compagine allenata da Alfio Torrisi.

Queste le formazioni:

Biancavilla-Paternò 0-1 (partita sospesa per il forte vento)

Marcatore: 8’ Bontempo (rigore).

Biancavilla: La Rosa, Fichera, Moi, Miceli, Pertosa, Guerci, Viglianisi, Ficarrotta, Maimone, Manfrè, Palmisano. A disp.: Governali, Panza, Di Francesco, Mollica, Staiano, Santapaola, Bossa, Cruz, Di Stefano. All. Cozza.

Paternò: Latella; Bisconti, Bontempo, Guarnera, Dama, Palermo, Basualdo, Rizzo, Catania, Mascari, Camara. A disp.: Busà, Tripoli, Viaggio, Puglisi, Tonzuso, Scoppetta, Cangemi, D’Anca, Pappalardo, Fofana, Foderaro, Zappalà. All. Torrisi.

Arbitro: Moretti di Firenze (Gookoooluk e De Simone).