Serie D, il Biancavilla riprende ad allenarsi e presenta Nicola Bozzanga  

Il Biancavilla si è assicurato le prestazioni sportive del calciatore Nicola Bozzanga. Il giovane centrocampista offensivo classe 2003, che in passato ha indossato le maglie di Catania Under 19 e Football Club Messina, può contare diverse presenze in Serie D e si è già messo a disposizione del tecnico Emanuele Ferraro, che lo conosce bene per averlo allenato proprio all’Fc Messina.

La squadra gialloblù ha ripreso, intanto, ad allenarsi, nel pieno rispetto dei protocolli e delle norme anti Covid-19, in vista del match di mercoledì 19 gennaio (fischio d’inizio ore 14.30) sul campo del Troina, primo dei tre recuperi che dovrà disputare: le altre due gare che mancano all’appello sono quelle in casa contro Santa Maria Cilento ed il Giarre fuori. I calciatori etnei hanno svolto, nella seduta d’apertura della settimana, un lavoro articolato su possesso palla e transizione con il mister che ha potuto verificare la condizione generale del gruppo.