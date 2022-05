Serie D, la doppietta di Aliperta azzera i sogni playoff del Paternò 

La doppietta di Aliperta ha permesso alla Cavese di battere 2-0, al “Simonetta Lamberti”, il Paternò, ormai fuori matematicamente dai playoff. Inizio abbastanza equilibrato con alcuni tentativi offensivi su entrambi i fronti. Al 19’ i campani ci provano con il colpo di testa a lato di Altobello, innescato dal suggerimento di Romizi. Due tentativi portati da Bacio Terracino non sortiscono l’effetto sperato per merito della difesa etnea, brava nel chiudere tutti gli spazi.

In avvio di ripresa, ospiti vicini al vantaggio: Puglisi, servito da La Piana, va in spaccata, ma fallisce la deviazione risolutiva a porta praticamente sguarnita. Dopo un gol annullato per fuorigioco, la Cavese sblocca il punteggio al 7’ grazie alla perfetta punizione di Aliperta. Lo stesso scatenato Aliperta raddoppia (9’), indirizzando la sfera in fondo al sacco dalla distanza. I ragazzi allenati da Alfio Torrisi cercano orgogliosamente di reagire, sbattendo, però, sull’attenta retroguardia avversaria. I metelliani falliscono con il neo entrato Kone il tris, mentre, dall’altra parte, Fichera si fa ipnotizzare da Anatrella e spreca un'occasione propizia per riaprire il match.

Cavese-Paternò 2-0

Marcatore: 7’ e 9’ Aliperta.

Cavese: Anatrella, Gabrieli, Altobello (23’ st Viscomi), Lomasto, Maffei, Corigliano, Romizi (40’ st D’Angelo), Aliperta (25’ st Maiorano), Bacio Terracino (40’ st Carbonaro), Foggia, Allegretti (23’ st Kone). A disp.: Paduano, Caserta, D’Amore, De Caro, Fissore. All. Troise.

Paternò: Latella, Di Bella (28’ st Viaggio), Scoppetta, Bontempo, Dama (42’ st Conti), S. Puglisi, Sidibe (33’ st Pappalardo), Mangiameli, Fichera (28’ stRizzo), Foderaro, La Piana (37’ st Cutruneo). A disp.: Lofaro, Cangemi, Basualdo. All. Torrisi.

Arbitro: Vogliacco di Bari (Pandolfo e Jorgji).