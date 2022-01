Positivi 8 giocatori del Giarre, a rischio la partita contro il Licata di serie D  

Brutte notizie per il Giarre 1946 al ritorno dalle festività natalizie. La società gialloblù comunica che “la prima squadra è stata sottoposta ad un giro di tamponi rapidi in vista della ripresa degli allenamenti. Dai test effettuati, è emersa la positività al Covid-19 di ben 8 calciatori, regolarmente vaccinati e posti in isolamento domiciliare, come da protocollo vigente. La nostra segreteria ha inoltrato le relative documentazioni al Dipartimento Interregionale per le opportune valutazioni inerenti la partita in calendario domenica 9 gennaio contro il Licata”.

A forte rischio vi è, quindi, il derby siciliano, ciò conferma, inoltre, la singolarità delle decisioni prese per il campionato di serie D, che, a differenza di quello di C e degli altri dilettantistici, non ha fatto slittare il calendario nonostante il dilagare della pandemia, che, nelle ultime 24 ore, ha fatto segnare il dato record di oltre 170.000 casi in Italia.