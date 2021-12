Serie D, il Giarre tessera l’attaccante Giuseppe Giannaula

Il Giarre ha perfezionato il tesseramento dell’attaccante Giuseppe Giannaula, nato a Catania il 22 settembre 1998. Nelle ultime stagioni, a dispetto della giovane età, è stato tra i bomber più prolifici nel panorama regionale, guadagnandosi, così, la chiamata del Licata in serie D, dopo aver vinto il titolo di capocannoniere con le maglie di Siracusa e Aci Sant’Antonio. E’ tornato poi a vestire la maglia gialloblù del Giarre, acquisito nel mercato di dicembre, nella stagione 2018/2019. Giannaula, cresciuto nel settore giovanile del Catania Nuova, ha militato anche con: Sporting Taormina, Megara Augusta e Atletico Catania: “È un grande piacere essere di nuovo a Giarre ed uno stimolo ulteriore per le mie ambizioni. Ho scelto Giarre, tra le altre, per fornire il mio contributo ad una squadra che vuole dimostrare di non meritare questa posizione in classifica” ha dichiarato Giannaula pronto a risposare la causa gialloblù.

Continua, intanto, a vincere, la formazione Under 19 gialloblù, che ha battuto 7-0 la Giovanile Mascali grazie ai gol di: Cosentino, autore di una doppietta, Patanè, Nicosia, Parisi, Arcidiacono e Leone. “Al "giro di boa" non posso che essere felice e contento dei miei ragazzi, che, in pochi mesi, hanno costruito un bel gruppo ed una precisa identità, una compagine che ha tanta voglia di crescere e lo dimostra in campo, giocando dal primo minuto fino all’ultimo. Meriti che condivido con il preparatore atletico, il mister in seconda Francesco Strano ed il dirigente Carmelino Sgroi, che ci accompagna e supporta in ogni partita” commenta il tecnico Michele Granata.