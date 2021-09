Serie D, Giarre-Gelbison si gioca domenica a Paternò

La decisione è stata presa per motivi di natura tecnica ed amministrativa, necessari per la piena conformità e agibilità dello stadio giarrese

Rinviato l’esordio casalingo del Giarre nel campionato di Serie D. La partita di domenica (inizio ore 15) contro la Gelbison non si giocherà, infatti, nello stadio giarrese, ma al “Falcone-Borsellino” di Paternò.

Pubblichiamo, in merito, la nota integrale del presidente gialloblù Giulio Nirelli:

“Dispiace e amareggia non poter giocare nel nostro stadio davanti al nostro pubblico. Ma stiamo facendo davvero i salti mortali per limare quei dettagli di natura tecnica ed amministrativa, necessari per la piena conformità e agibilità dello stadio. Siamo fiduciosi che mercoledì, con la convocazione della Commissione di Vigilanza, riusciremo ad accelerare un iter troppo laborioso che tutt’oggi ci impedisce di giocare allo stadio Regionale.

Non è una situazione che piace, in primis a noi, ma auspichiamo di risolverla per la prossima partita interna. Confido nell’affetto della nostra gente e del nostro pubblico chiamato a qualche sacrificio in più e che vorrà, anche lontano da Giarre, seguirci nel nostro cammino in serie D. Tengo a ringraziare, infine, il Sindaco del Comune di Paternò Nino Naso per l’immediata disponibilità e la sensibilità mostrata nei nostri confronti”.