Serie D, il Giarre piega in extremis la resistenza del Troina

Il Giarre ha vinto (2-1), all’ultimo attacco utile, il derby contro il Troina. In avvio di partita, i tiri di Indelicato da una parte e Cocimano dall’altra non creano grattacapi ai portieri. Faccioli è poi bravo nell’intercettare un colpo di testa di Agudiak. I gialloblù vanno vicinissimi al vantaggio quando la staffilata da lontano di Cannavò centra in pieno la traversa. Prima dell’intervallo, le sortite offensive di Limonelli e compagni peccano sempre nella finalizzazione.

La ripresa si apre con un contropiede ospite, Boufous entra in area, ma fa partire un rasoterra troppo centrale per impensierire Giannini. Al 12’ il Giarre sblocca il punteggio: calibrata punizione di Cocimano e precisissima girata aerea di Agudiak. Poco dopo, Agudiak, servito dal neo entrato Arcidiacono, calcia alto da favorevole posizione. Il Troina pareggia al 31’ grazie alla rete di Fratantonio, che sfrutta un'incredibile incomprensione al limite tra Giannini e Carrozzino. Incassato il gol, il Giarre si proietta in avanti, cercando di sfruttare, nel finale, la superiorità numerica, determinata dall’espulsione di Corcione. In pieno recupero, Cocimano crossa dalla destra, Giannaula anticipa tutti e la sua inzuccata vale tre punti d’oro per la squadra allenata da Gaspare Cacciola.

Giarre-Troina 2-1

Marcatori: 12’ st Agudiak; 31’ st Fratantonio; 51’ st Giannaula.

Giarre: Giannini, Musso, Zappalà (45’ st Leotta), Porcaro, Carrozzino (40’ st Iseppon), Cocimano, Giuffrida, Baglione (8’ st Arcidiacono), Limonelli (36’ st Anastasio), Cannavò, Agudiak (25’ st Giannaula). A disp.: F. La Rosa, Pertosa, Aquino, Padovani. All. Gaspare Cacciola.

Troina: Faccioli, Mbaye, Falla, Tourè (36’ st Cristaldi), Maniscalco, Corcione, Lorefice, Indelicato, Boufous (16’ st Leone), Denkovski, Fratantonio (36’ st Camacho). A disp.: Mennella, Carrubba, Gargiulo, Leotta, Ruffini, Lo Cascio. All. Angelo Galfano

Arbitro: Galiffi di Alghero (Scribani e Ladu).

Note: espulso Corcione.