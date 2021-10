Serie D, Pietro Infantino è il nuovo tecnico del Giarre

Pietro Infantino è il nuovo allenatore del Giarre. Dopo le quattro sconfitte consecutive rimediate nel campionato di serie D, la società gialloblù ha optato per il cambio della conduzione tecnica, prima affidata a Gaspare Cacciola. Nato a Cammarata il 12 maggio 1966, mister Infantino vanta nella sua carriera da calciatore, nel ruolo di centrale difensivo, e a seguire da allenatore, una lunga esperienza nel panorama calcistico siciliano.

Appese le scarpette al chiodo, dopo aver calcato il palcoscenico professionistico con le maglie di Gela, Leonzio, Acireale, Atletico Catania e Ragusa, ha cominciato ad allenare a Ragusa per sedere poi sulle panchine di: Messina, Leonfortese, Gela, Acireale, ancora Messina, Tuttocuoio, Arzachena e Cittanovese. Il Giarre sarà impegnato domenica (inizio ore 15) in trasferta contro la Cavese, galvanizzata dal successo per 2-0 ottenuto sul campo della Sancataldese. Arbitrerà il confronto, in programma allo stadio “Simonetta Lamberti”, Angelo Tomasi della sezione di Lecce (assistenti Gennantonio Martone di Monza e Cristiano Annoni di Como).