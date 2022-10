Serie D, Massimo Costantino è il nuovo tecnico dell’Acireale

L’Acireale ha affidato la conduzione tecnica a Massimo Costantino, che prende il posto di Giovanni Marchese, in panchina nelle prime tre giornate del campionato di serie D. Costantino ha allenato l’FC Messina, ottenendo 50 punti in 21 partite e la vittoria dei playoff. Per lui importanti esperienze anche con Vibonese, Torres, e Vigor Lamezia.

“In un ambiente quando avviene un avvicendamento non si fanno di certo i salti di gioia – queste le prime parole di Costantino da mister dei granata -, conosco molti dei ragazzi in rosa, avendoli affrontati come avversari, e ho avuto subito da parte loro grande disponibilità. Abbiamo bisogno di tempo per lavorare ed esprimere le idee di gioco, ma adesso siamo concentrati sulla sfida contro il Castrovillari per fare il meglio possibile. Per questo impegno mi rifarò all’intelligenza dei calciatori. L’organico è composto da buoni elementi e di personalità e non credo abbiano dimenticato ciò che hanno imparato in carriera. Sono certo che daranno una risposta dal punto di vista mentale, poi da giovedì cominceremo un percorso diverso”.