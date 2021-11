Serie D, il Paternò "formato trasferta" vince 1-0 a Portici 

Preziosa vittoria esterna del Paternò, che si è confermato micidiale in trasferta battendo di misura (1-0) il Portici, nonostante diverse assenze in organico. Partita preparata bene dal tecnico Alfio Torrisi, capace di sorprendere l’avversario con scelte coraggiose e, soprattutto, rivelatesi indovinate.

Campani vicini al vantaggio in apertura di match, quando la conclusione di Carrotta viene salvata nei pressi della linea da un difensore. Ci prova pure Romano, il cui tiro esalta i riflessi di Latella. I tentativi portati dai padroni di casa non sortiscono l’effetto sperato per merito della difesa etnea e per le parate di Latella. Paternò implacabile, invece, al 43’: Foderaro serve in verticale Rizzo, che insacca la sfera con un millimetrico diagonale. Il Portici si proietta in avanti ad inizio ripresa, ma Latella sventa in uscita su Elefante. Sull’altro fronte, gol annullato a Foderaro per fuorigioco e poi lo stesso Foderaro sfiora in due occasioni il raddoppio, l’ultima, nel recupero, vede il suo pallonetto intercettato in extremis da Schaeper. Al triplice fischio, scoppia l’esultanza dei rossazzurri.

Portici-Paternò 0-1

Marcatore: 43’ Rizzo.

Portici: Schaeper, Cirillo, Russo, Scala, Carrotta, Stallone (21’ st Marino), Manfrellotti (40’ st De Luca), Romano, Castagna (1’ st Elefante), Esposito (8’ st Pisani), Riccio, (40’ st Filogamo). A disp. Piazza, Izzo, Calvanese e Granata. All. Sarnataro.

Paternò: Latella, Bisconti, Bontempo, Scoppetta, Dama (34’ st Puglisi), Palermo, Basualdo, Fofana (17’ st Guarnera), Zappalà (17’ st D’Anca), Rizzo, Foderaro. A disp. Tripoli, Tonzuso, Viaggio, Pappalardo, Fazio, Camara. All. Torrisi.

Arbitro: Bracaccini di Macerata.