Serie D, sconfitta che fa male per il Giarre a San Cataldo 

Il Giarre ha perso lo scontro diretto della “zona calda” in casa della Sancataldese, complicandosi ulteriormente la vita in classifica.

Fondamentale il gol siglato, in apertura di confronto, da Manno, che, servito dal pregevole colpo di tacco di Tuccio, insacca la sfera con un imparabile piatto in diagonale. Al 22’ azione in “fotocopia”, ma questa volta Barbagallo nega il raddoppio allo scatenato Manno. Nel finale di tempo, tentativo di Arcidiacono privo della necessaria precisione. Tuccio ci prova a giro dal limite, in avvio di ripresa, il portiere ben posizionato intercetta. Al 14’ la punizione di Sessa impegna l’attento Valenti, mentre, sull’altro fronte, la staffilata del neo entrato Cenci termina di poco a lato. I gialloblù vanno vicini al pareggio, negli ultimi minuti, con il colpo di testa di Priola, che esalta i riflessi di Valenti. L'estremo difenosore mette, così, in “cassaforte” il prezioso successo.

Sancataldese-Giarre 1-0

Marcatore: 2’ Manno.

Sancataldese: Valenti, Salvo (29’ st Burcheri), Neri, Porcaro, Canino, Cess, Calabrese, Brunetti, Liga (20’ st Lo Porto), Manno (26’ st Cenci), Tuccio. A disp.: La Cagnina, Bucceri, Mascali, Fuschi, Guido, Sinatra. All. Campanella.

Giarre: Barbagallo, Priola, Beye, Scuderi, La Rosa (17’ st Puglisi), Kouamè (36’ Dembele), Sessa, Panebianco (22’ st Brunetti), Nicotra (40’ st Prati), Cannavò, Arcidiacono. A disp.: Faraone, La Rosa, Miceli, Casella, Iseppon. All. Infantino.

Arbitro: Caggiari di Cagliari (Marchese e Scribani).