Serie D, la vittoria del Giarre nelle parole di Cannavò ed Infantino

Preziosissima prima vittoria in campionato per il Giarre, che si è imposto sul Città di Sant’Agata per 1-0 grazie al gol messo a segno da Antonio Cannavò. Queste le dichiarazioni del match winner nel post gara: “La gioia più importante è stata ottenere i tre punti, ritornare in campo perché ho vissuto alcuni mesi durissimi. Devo ringraziare la società che mi ha aspettato, il mister Cacciola, il prof e tutto lo staff tecnico, il mister Infantino quando è subentrato, Peppe Dispinzieri, che mi è stato molto vicino. Questo gol lo dedico a tutte le persone che hanno sofferto insieme a noi. Lo hanno segnato tutti, ringrazio i miei compagni e Angelo Scalzone, che ha messo una grande palla. L’unica medicina è lavorare e uscire dal momento buio che abbiamo vissuto. Cercherò di ripagare la fiducia della società, che mi ha aspettato, e di questa gente che soffre e che fa chilometri”.

Grande la soddisfazione espressa pure dal tecnico dei gialloblù Pietro Infantino: "Partita difficile. Devo fare i complimenti al Sant'Agata, che nel primo tempo ci ha messo in grande difficoltà. Siamo stati in balia degli avversari. Credo che i 4-5 difensori ci abbiano tenuto a galla. Non abbiamo fatto attacco alla palla, spesso eravamo fuori tempo e loro ripartivano con grande forza. Aspettavamo una squadra che ci pressasse con 3 attaccanti e, invece, ha fatto grande densità in mezzo al campo limitando la nostra costruzione e fase di possesso. Noi venivamo da tante bastonate ma i ragazzi, al di là della fatica e del modulo che abbiamo cambiato più volte, hanno vinto col cuore".