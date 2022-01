Serie D, il Biancavilla perde il recupero in casa del Troina

E’ cominciato male il 2022 del Biancavilla, che ha perso per 2-0 il recupero in casa del Troina, passando all'ultimo posto in classifica. Locali subito pericolosi con un tiro alto di Manfrè. Stessa sorte tocca all’11’ al tentativo dal limite del suo compagno Ficarotta. Da questo momento in poi, il gioco si sviluppa prevalentemente a centrocampo e mancano le verticalizzazioni. La squadra gialloblù è attenta e non concede spazi agli avversari. Nel finale di tempo, Ficarotta indirizza il pallone verso l’incrocio, ma il portiere devia in angolo. Sono poi Berti e Fratantonio a provarci, ma senza la necessaria mira.

Troina più propositivo in avvio di ripresa. Al 12’ la rovesciata di Fratantonio manca di un soffio il bersaglio. Il gol è nell’aria e si concretizza (19’) grazie al preciso colpo di testa di Berti su cross dell’onnipresente Ficarotta. Cinque minuti dopo, spettacolare raddoppio di Ficarotta, che parte da lontano e, entrato in area, insacca la sfera. Gli ospiti, nononostante l'impegno profuso, non riescono a pungere in avanti e, nei restanti minuti, non accade più nulla di eclatante.

Troina-Biancavilla 2-0

Marcatori: 19’ st Berti; 24’ st Ficarotta.

Troina: Faccioli, Berti, Maniscalco (40’ st Toure), Mustacciolo, Falla, Mbaye, Lo Cascio (13’ st Boufous), Cristaldi, Manfrè (7’ st Leotta), Ficarrotta (30’ st Leone), Fratantonio (40’ st Cardella). A disp.: Mennella, Romano, Pace e Denkovski. All. Galfano.

Biancavilla: La Rosa, Stelitano (35’ st Piccione), Puglisi (43’ st Di Francesco), Bozzanga (35’ st Di Stefano), Longo, Tosolini, Lo Giudice, Hadaji, Spadoni, Santapaola, Licciardello (33’ st Siracusa). A disp.: Governali, Fazio, Piana e Zammataro. All. Ferraro.

Arbitro: Gresia di Piacenza (Melnychuk e Mauriello).