Serie D, il derby Troina-Paternò termina 1-1

Squadra in casa Troina

Il Paternò si è dovuto accontentare di un punto nel derby in casa del Troina, terminato con il punteggio di 1-1. Gli etnei sono passati in vantaggio e, soprattutto, hanno sprecato un calcio di rigore in pieno recupero. La prolungata fase di studio termina al 22’, quando ci prova Ficarotta su punizione, ma nessun compagno trova la deviazione risolutiva. La risposta degli avversari è affidata ad un tiro alto di Puglisi. Prima dell’intervallo, cross di Ficarotta, conclusione di Padovani e prodigioso intervento di Latella, che mantiene, così, inviolata la propria porta.

Inizio di ripresa di marca ospite con Rizzo che si rende due volte pericoloso. Al terzo tentativo va a bersaglio (15’) con un imparabile diagonale al termine di una splendida azione personale. I padroni di casa pareggiano dieci minuti dopo: Denkovski, servito magistralmente da Berti, insacca la sfera. A questo punto, si susseguono le azioni su entrambi i fronti. Al 49’ accade di tutto. L’arbitro assegna un rigore a favore del Paternò per una sbracciata di Mbaye ai danni di Mascari, apparsa fuori area, ed espelle il difensore locale. Dal dischetto, lo stesso Mascari si fa ipnotizzare da Faccioli, che evita, così, la sconfitta.

Troina-Paternò 1-1

Marcatori: 15' st Rizzo; 26' st Denkovski

Troina: Faccioli, Mbaye, Falla, Padovani (20' st Fratantonio), Berti, Mustacciolo, Corcione, Lo Cascio (7' st Maniscalco), Ficarrotta, Denkovski (27' st Leotta), Leone (44' st Pace). A disp.: Mennella, Calaciura, Carrubba, Cristaldi e Boufous. All. Galfano.

Paternò: Latella, Bisconti, Scoppetta, Bontempo, Mangiameli; Cangemi (35' st Castorina), Basualdo, Puglisi, La Piana (35' st Sidibe), Foderaro, Rizzo (45' st Mascari). A disp.: Lofaro, Viaggio, Di Bella, Guarnera, Zappalà e Camara. All. Torrisi.

Arbitro: Eremitaggio di Ancona (Gigliotti e Fanara).

Note: espulsi Mustacciolo e Mbaye.