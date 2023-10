Mister Fabio De Sanzo: "voglio vedere un'Acireale che lotta"

Prestazione deludente dell'Acireale, sconfitto per 1-0 in trasfera dal Licata. Ampiamente insoddisfatto per quanto accaduto al “Saraceno” di Ravanusa il tecnico dei granata Fabio De Sanzo, che ha analizzato, così, il match: “Abbiamo faticato tanto, il Licata ha meritato di vincere. Loro sono in ottime condizioni, noi l’opposto. Senza personalità, con me si fa fatica. Per questo motivo bisognerà presto fare un punto della situazione”.

Ha insistito poi sul carattere dei suoi: “Non intendo gettare la croce su nessuno, io sono responsabile di questo gruppo e deve essere chiaro. Tuttavia, voglio vedere una squadra che lotta, che con orgoglio mette in campo tutto ciò che ha. Nelle scorse partite, abbiamo avuto questo tipo di atteggiamento, contro il Licata no e mi dispiace”. Infine, l’allenatore dell’Acireale ha rivolto il pensiero già ai prossimi impegni: “Questa per noi è una partita da dimenticare, ma di cui fare tesoro per il futuro. Adesso, senza abbatterci in nessun modo, bisogna ripartire”.