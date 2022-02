Il Biancavilla confida nelle prestazioni dei nuovi Saikou e Musso

Il Biancavilla, reduce dalla sconfitta per 2-0 rimediata a Licata, si prepara per la sfida casalinga contro il Portici, in programma domenica allo stadio “Orazio Raiti” con inizio alle ore 14.30. Il match, molto importante in ottica salvezza per la squadra allenata da Emanuele Ferraro, sarà arbitrato da Riccardo Dasso di Genova, assistito da Nicolò Pasquini di Genova e Matteo Manni di Savona.

Il Biancavilla ha ufficializzato, intanto, nei giorni scorsi, l’arrivo di altri due giocatori. Si tratta di Saikou Omar Joof e Nicolas Alejandro Musso. Il centrocampista gambiano classe 1997, che in passato ha indossato le maglie di Turris, Benevento, Manfredonia, Valdiano, Pol. Santa Maria Cilento, Cervinara, Real Forio, Ostuni e Real Siti, vanta una rete e oltre 50 presenze in serie D. Il 36 attaccante argentino Musso ha avuto, invece, esperienze in Italia con: Palestrina, Campofranco, Sant'Agnello, Sarsale e Troina.