Serie D, l’Acireale rimedia una beffarda sconfitta per 2-1 a Locri

Beffarda sconfitta (2-1) rimediata dall’Acireale a Locri. I granata sono passati, nel finale del match, dalla gioia per i tre punti ormai vicini all’amarezza per le due reti incassate in appena 3’, che li hanno lasciati a mani vuote, nonostante la discreta prestazione fornita. Acesi pericolosi ad inizio partita con la sortita di Coulibaly, che calcia sul fondo da favorevole posizione. I calabresi, secondi in classifica, mantengono a lungo la supremazia territoriale, senza mettere, però, in difficoltà la difesa avversaria. Al 40’ locali vicini al vantaggio: la girata aerea di Furina, su azione d’angolo, sfiora la traversa.

I siciliani sbloccano il punteggio al 14’ della ripresa, quando Arquin serve Coulibaly, che fa partire dal limite un imparabile tiro sotto l’incrocio. La squadra allenata da Massimo Costantino riesce a gestire, senza particolari patemi, i successi attacchi portati dal Locri, che pecca di lucidità nell’ultimo passaggio. Allo scadere cambia, però, improvvisamente l’epilogo della sfida. I padroni di casa pareggiano grazie al rigore trasformato da Larosa e, in pieno recupero, Zarich sigla l’incredibile sorpasso, insaccando la sfera ribattuta dalla traversa dopo una mischia.

Locri-Acireale 2-1

Marcatori: 15’ st Coulibaly; 45’ st Larosa (rig.); 48’ st Zarich.

Locri: Iannì, Paviglianiti, V. Aquino, Dodaro (18’ st Larosa), Carella, Romero, Chiricosta, Palermo (30’ st Zarich), Furina, Mbaye, Ficara (30’ st Marazzo). A disp.: Gagliardotto, Pagano, Mazzone, Kamara, Vita, Parrotta. All. Mancini.

Acireale: Giappone, Adamo, Guarino, Brugaletta, Medico, Palermo (30’ st Cannino), Joao Pedro, Limonelli (27’ st Virgillito), Coulibaly (38’ st Tumminelli), Savanarola, Arquin. A disp.: Olivieri, Di Mauro, Rotella, Distefano, Lo Monaco. All. Costantino.

Arbitro: Torreggiani di Civitavecchia (Della Mea e Milillo).