Serie D: l'Acireale rallenta la Reggio Calabria, il recupero termina 1-1 

Squadra in casa Acireale

Partita ad alta intensità quella tra Acireale e LFA Reggio Calabria, che, davanti a un pubblico di circa 1000 spettatori, hanno reso interessante il recupero infrasettimanale della 2^ giornata del girone I di Serie D, terminato con il punteggio di 1-1. Primo tempo equilibrato, con gli ospiti che tengono il pallino del gioco in mano, sebbene siano i granata a passare in vantaggio (13’): Cusumano in percussione cerca e trova Vanzan al centro dell’area, che, una volta stoppato il pallone, si gira e batte Martinez. Risposta immediata de LFA Reggio Calabria, a un passo dal pareggio con Provazza. Il 20 amaranto scheggia il palo esterno dopo una ribattuta favorevole sugli sviluppi di una punizione di Barillá.

Gli uomini allenati da Trocini creano, nella ripresa, importanti occasioni. La squadra ospite inizia a spingere, a partite dall'11', quando Barillá tenta il destro della distanza, che viene respinto in angolo. Dal successivo corner, gli amaranto riequilibrano la situazione con Aquino, bravo a calciare al volo spiazzando Zizzania. A questo punto, gli amaranto continuano a spingere alla ricerca del raddoppio. Un "rigore in movimento" di Barillá viene neutralizzato da Maltese, poi Perri e Ingegneri impegnano il portiere, sempre attento nella risposta. Dopo gli ultimi tentativi firmati Aquino e Marras, il direttore di gara fischia la fine del match.

Acireale-Reggio Calabria 1-1

Marcatore: 13' Vanzan; 12' st Aquino.

Acireale: Zizzania, Sirimarco, Maltese, Vaccaro (45' st Germinio), Cusumano (26' st Galletta), Corigliano, La Vigna, Di Mauro (33' st Milo), Vanzan, Romano, De Mutiis (26' st Montaperto). A disp.: Peschieri, Tufano, Rabini, Sticenko, Cicirello. All. De Sanzo.

Reggio Calabria: Martinez; Aquino, Ingegneri, Zanchi, Martiner, Mungo, Salandria (12' st Dervishi), Zucco, Barillà (29' st Bianco), Provazza (12' st Perri), Coppola (12' st Marras). A disp.: Velcea, Kremenovic, Bright, Ponzo, Simonetta. All. Trocini.

Arbitro: Liotta di Castellammare di Stabia (Pone e Cammarota).