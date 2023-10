Serie D: il Licata mette in evidenza i difetti dell'Acireale 

Al “Saraceno” di Ravanusa, l’Acireale ha incassato la terza sconfitta stagionale. Decisiva la rete di Riccardo Rotulo, che ha permesso al Licata di imporsi per 1-0. Partenza difficile per i granata, che soffrono il pressing alto dei ragazzi allenati da mister Pippo Romano. Nonostante una timida occasione iniziale con Cicirello di testa, sono i padroni di casa a creare più azioni da gol. Al 9’ Murgia prova dai trenta metri, ma è attenta la difesa a deviare in angolo. Tre minuti dopo, Lanza sfiora il bersaglio con un mancino al volo da posizione defilata, ma trova una strepitosa risposta di Zizzania, che devia il pallone in angolo. Alla terza opportunità, il Licata passa in vantaggio: Murgia al 19’ recupera la sfera in mezzo al campo e lancia Rotulo, che, a tu per tu con il portiere, non sbaglia e regala l’1-0 ai suoi. I gialloblù sfiorano il raddoppio con Vari, ma, nel finale, gli acesi vanno vicini al pareggio quando Corigliano conclude alto a pochi passi da Valenti.

Nella ripresa, ancora locali aggressivi e con il pallino del gioco in mano. Al 5’ Maltese è decisivo nella respinta su Rotulo a colpo sicuro. Qualche secondo più tardi, ancora il capitano degli ospiti respinge il tentativo del Licata. La seconda parte di gara è avara di emozioni. I granata tentano di spingere alla ricerca del pareggio, ma Orlando e compagni vanificano ogni tentativo avversario. Dopo sei minuti di recupero, arriva il triplice fischio dell’arbitro.

Licata-Acireale 1-0

Marcatore: 19' Rotulo.

Licata: Valenti, Garau, Calaiò, Orlando, Giannone (35' st Cappello), Rotulo, Pedalino (50' st Cipriano), Murgia (44' st Currò), Lanza, Vari (30' st Saito), Minacori. Adisp.: Galesi, Francia, Biondi, Salvemini, Giuliana. All. Romano.

Acireale: Zizzania, Sirimarco, Maltese, Germinio (1' st Vanzan), Galletta (10' st De Mutiis), Corigliano, La Vigna, Milo (21' st Di Mauro), Vaccaro, Montaperto (10' st Cusumano), Cicirello (40' st Romano). A disp.: Peschieri, Sticenko, Rabini, Tufano. All. De Sanzo.

Arbitro:Castellano di Nichelino (Riganò e Votra).